L'affaire des troubles survenus lors de la manifestation des conducteurs de cyclo-pousses à Antsirabe connaît une nouvelle évolution judiciaire.

Pour des raisons de sécurité, les 26 personnes soupçonnées d'implication dans les incidents ont été transférées à Ambositra avant leur présentation devant le parquet du tribunal de première instance, lundi 16 novembre 2026, vers 19 heures. Elles sont poursuivies pour des faits présumés de pillage, de dégradation de biens publics et de troubles à l'ordre public, à la suite de cette manifestation non autorisée. À l'issue de leur présentation devant le parquet, 12 d'entre elles ont été placées en détention provisoire.

Elles ont ensuite été conduites à la maison centrale d'Ankorombe, tandis que les 14 autres ont bénéficié d'une liberté provisoire et ont été autorisées à regagner leur domicile. Selon le rapport de la Direction régionale de la sécurité publique (DRSP) de l'Amoron'i Mania et du commissariat central d'Ambositra, le transfert des 12 détenus vers la maison centrale a été effectué lundi soir vers 22h10, sous escorte des policiers et des gendarmes.

Audience le 7 décembre

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La suite de cette affaire est attendue lors de l'audience prévue le 7 décembre 2026 devant la juridiction compétente. Cette procédure fait suite aux événements qui ont secoué la capitale du Vakinankaratra, sur fond de contestation des conducteurs de cyclo-pousses contre l'augmentation des frais de location et des taxes communales. Parti d'un désaccord entre propriétaires et conducteurs sur les tarifs journaliers, le mouvement avait dégénéré en violences et en dégradations. Des bâtiments communaux, des locaux de la voirie ainsi que des véhicules de police avaient notamment été pris pour cible. La procédure judiciaire devra désormais déterminer les responsabilités individuelles dans les faits reprochés aux personnes mises en cause.