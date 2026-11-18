L'annonce a été faite hier par le ministère de la Justice.

Le procès de l'affaire Ambohimalaza, qui aura lieu aujourd'hui et demain dans la salle 4 du tribunal d'Anosy, sera retransmis en direct sur la page du ministère. Cette décision a été prise par souci de transparence, a-t-on expliqué.

C'est une grande première dans l'histoire de la justice malgache. Cela prouve l'importance de cette affaire aux yeux des dirigeants actuels, particulièrement de la ministre de la Justice, Fanirisoa Ernaivo, qui, à maintes reprises, avait fait de nombreuses révélations sur ce drame à l'époque où elle n'occupait pas encore la fonction de garde des Sceaux.

Depuis plus d'un an, cette affaire a connu de nombreux rebondissements et suscité beaucoup de polémiques et de supputations. Un an et cinq mois après les faits, l'avocat des familles des victimes, maître Eric Rafidison, s'est retiré et a annoncé qu'il arrêtait toute collaboration avec ces dernières, car leurs points de vue ne sont plus les mêmes depuis que les familles ont été reçues par l'ancien président Andry Rajoelina. Bon nombre d'observateurs se sont alors demandé pourquoi cet homme de loi avait attendu plus d'un an, à deux semaines de l'ouverture du procès, pour prendre cette décision, laissant les familles sans défense, complètement abandonnées.

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Pas plus tard que cette semaine, le docteur Rasolonirina Pierre, qui affirme avoir eu accès aux résultats des analyses et aux prélèvements effectués sur les victimes, a annoncé que cette affaire ne relevait pas du botulisme. « C'est un cas similaire, mais ce n'est pas du botulisme », a-t-il annoncé. Ce médecin a toutefois confirmé la présence de méthanol dans les corps des victimes. Par ailleurs, à l'entendre, les prélèvements auraient également révélé la présence de benzodiazépines, qui sont de puissants somnifères. Le docteur Rasolonirina Pierre écarte cependant la présence de belladone et de datura, contrairement à ce qu'avaient avancé à l'époque les responsables.

En tout cas, Fenohasina, l'hôtesse de l'anniversaire, sa mère, sa cousine et une guérisseuse traditionnelle, incarcérées depuis plus d'un an dans le cadre de cette affaire, seront fixées sur leur sort cette semaine. Pour rappel, cette fête d'anniversaire, célébrée le 14 juin 2025 à Ambohimalaza, a fait 33 morts. Plusieurs jeunes rescapés portent des traumatismes et des séquelles à vie. L'affaire ayant pris une dimension politique à cause des récupérations politiques orchestrées par les différents camps, on peut donc s'attendre à de nombreux témoignages et à de nombreuses révélations au cours du procès, qui s'ouvrira demain à Anosy.