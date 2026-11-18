Un an après l'avènement du colonel Michaël Randrianirina à la tête de l'État, le bilan dressé par Amnesty International est particulièrement sévère. L'organisation non-gouvernementale pointe du doigt une transition loin des promesses de refondation.

Dans sa dernière publication, Amnesty International dresse un constat implacable de la première année au pouvoir du colonel Michael Randrianirina. L'ONG souligne avec force que les revendications légitimes et les doléances profondes qui avaient poussé des milliers de manifestants de la Génération Z à descendre dans la rue -- au premier rang desquelles figurent les pénuries chroniques d'eau et d'électricité ainsi que la corruption endémique -- sont restées lettre morte. Selon l'organisation, loin de répondre aux aspirations de la jeunesse, le régime s'est rapidement appuyé sur des instruments juridiques et des lois obsolètes relatives à la « sécurité publique » pour conférer de vastes pouvoirs à l'exécutif, multipliant ainsi les perquisitions illégales et les détentions arbitraires afin de museler toute dissidence politique.

Impunité totale

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D'après les analyses approfondies d'Amnesty International, l'audit des fonds publics ordonné par le pouvoir a été astucieusement restreint à la période 2022-2025, soustrayant de fait l'Exécutif actuel à toute obligation de rendre des comptes. Pis, l'organisation déplore que ces conclusions soient ouvertement instrumentalisées pour écarter et bâillonner les adversaires politiques. Amnesty International rappelle qu'au moins 20 personnes sont toujours détenues arbitrairement pour des motifs politiques, à l'instar des anciens candidats à la présidence Sylvain Rabetsaroana et Paul Rabary Andrianirina, tandis que des dizaines d'autres personnalités ont été poussées à l'exil. De surcroît, Amnesty International dénonce l'impunité totale dont bénéficient les forces de l'ordre, aucune enquête sérieuse n'ayant été ouverte après la répression sanglante des manifestations de la Gen Z.

Torture

L'organisation humanitaire met également en lumière le sort particulièrement préoccupant réservé à la jeunesse contestataire. Neuf leaders de la Gen Z ont ainsi été arrêtés pour de prétendus complots, simplement pour avoir échangé des messages sur WhatsApp avec des opposants. Amnesty International signale des cas de mauvais traitements s'apparentant à de la torture, tandis que trois jeunes, dont Mahery Rakotoarijaona, croupissent dans des conditions de surpopulation carcérale alarmantes. La publication d'Amnesty International documente aussi les pressions exercées sur les familles et le harcèlement continu des défenseurs des droits, à l'image de Gabriella Ranjamalalasoa, dont le passeport a été confisqué à l'aéroport d'Ivato pour l'empêcher de porter la voix des victimes auprès des instances africaines.

Sécurité présidentielle

Enfin, l'organisation s'insurge contre le projet de loi sur la cybercriminalité présenté en août dernier. Elle y voit un instrument de surveillance de masse permettant à l'État d'accéder aux données privées sans aucun contrôle judiciaire, tout en bâillonnant la liberté de la presse. Concluant sur le contraste saisissant entre les budgets pharaoniques dédiés à la sécurité présidentielle et l'indigence des services publics, Amnesty International avertit la communauté internationale : sans pressions claires, Madagascar risque de s'enfermer durablement dans un cycle de régression autoritaire.