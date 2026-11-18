«Diriger en Afrique, responsabilité, éthique et pouvoir dans l'entreprise contemporain» est un ouvrage de 355 pages publié aux Éditions LMI et chez Upway Books. Ce livre qui s'inscrit dans les domaines de leadership, de gouvernance, de management, d'éthique et de transformation des organisations a été présenté et dédicacé par son auteur, Roger Kwama, la semaine dernière à Brazzaville.

«On ne dirige jamais seulement avec ce que l'on sait, mais avec ce que l'on est », c'est ce qu'a indiqué Roger Kwama, cours de la rencontre qui a réuni autour de lui le préfacier et le post-préfacier, les Prs André Patient Bokiba et Roger Armand Makany; l'éditeur Maurice Loubouakou; l'écrivain et critique littéraire Pierre Ntsémou dit Saint-Pierre des mots. Avec « Diriger en Afrique» portant le sous-titre «Responsabilité, éthique et pouvoir dans l'entreprise contemporaine», Roger Kwama propose une réflexion nourrie par son expérience sur les liens entre pouvoir, responsabilité et humanité. Son ambition est de transmettre des repères aux générations suivantes et d'encourager un leadership attentif aux personnes comme au bien commun.

Fruit d'un parcours professionnel dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et de la logistique, ainsi que d'une longue expérience de l'enseignement, son ouvrage interroge les responsabilités de celles et ceux qui dirigent des organisations en Afrique : comment décider dans l'incertitude ? Comment concilier performance économique, exigences éthiques et attentes sociales ?

Comment exercer le pouvoir tout en préservant la confiance et la dignité des personnes ? L'auteur articule expérience, vécue et réflexion sur le management. Il examine les défis de la gouvernance, les épreuves de la transformation des entreprises et les choix humains qui accompagnent les responsabilités des dirigeantes. Au coeur de sa démarche figure une conviction: l'autorité engage autant la conscience du dirigeant que ses compétences.

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En effet, «Diriger en Afrique» implique de comprendre les réalités économiques, institutionnelles, culturelles et humaines dans lesquelles les organisations évoluent. A partir de son parcours, Roger Kwama examine les tensions entre les règles et les pratiques, les exigences de performance et les responsabilités sociales, les ambitions de transformation et les résistances au changement.

Son ouvrage aborde la construction du dirigeant, l'apprentissage par l'expérience, les décisions difficiles et les dilemmes éthiques. Il montre combien la confiance, la cohérence et la qualité des relations influencent la solidité d'une organisation. Il explore aussi la dimension personnelle de la responsabilité: le doute, la pression, la solitude, la résilience et les valeurs qui permettent de tenir dans l'épreuve.

L'exercice du pouvoir transforme les organisations, mais également celles et ceux qui en assument la charge. Enfin, le livre invite à réfléchir à l'héritage du dirigeant: les personnes qu'il a accompagnées, les pratiques qu'il a installées et les capacités qu'il a transmises. La réussite se mesure ainsi aux résultats obtenus et à ce qui demeure après son passage.

Le bon dirigeant, un homme d'une probité morale irréprochable

Critiquant l'ouvrage, Saint Pierre de Ntsemou, écrivain et critique littéraire, a souligné que le bon dirigeant doit être un homme d'une probité morale irréprochable. Il est le prototype de l'intégrité. C'est un honnête homme au service du bien public qui ne doit pas confondre les caisses de l'entreprise dont il a la charge à l'épargne de son compte personnel en banque.

Il doit être foncièrement allergique à la corruption sous toutes ses formes, des plus insidieuses comme une dette morale pour service rendu naguère à monnayer en plongeant impunément ses mains dans les tiroirs d'un comptable à sa solde et complice de malversations financières pour rester dans les bonnes grâces du chef de la structure; jusqu'aux plus scandaleuses et spectaculaires qui, chaque jour, défraient la chronique au Congo, en Afrique et dans les autres continents où l'on égrène à n'en plus finir des détournements de sommes colossales d'argent.

La cérémonie a permis également à l'auteur de souligner l'importance de la transmission entre générations, notamment auprès des étudiants et des jeunes professionnels, des échanges sur les principaux thèmes abordés dans l'ouvrage.

Notons que Roger Kwama est un dirigeant d'entreprise et enseignant congolais. Son parcours associe plus de vingt-cinq années d'expérience professionnelle dans l'énergie, les télécommunications et la logistique à un engagement durable dans la formation et la transmission.

Directeur général d'Enco S.A. Énergie du Congo depuis 2017, après avoir présidé son Conseil d'administration de 2014 à 2017, il a exercé des responsabilités de direction au sein de plusieurs entreprises, dont Helios Towers Congo et des sociétés du secteur des télécommunications.

Son parcours comprend également des fonctions chez MTN Congo et DHL International. Docteur en sciences de gestion depuis 2019, il est titulaire d'un MBA obtenu à l'université de Liverpool en 2012 et d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université Marien-Ngouabi en 1992. Sa réflexion porte sur la gestion des entreprises en difficulté, la transformation des organisations et les responsabilités du dirigeant.

Il enseigne depuis 2002 à l'Ecole supérieure de gestion et d'administration des entreprises de Brazzaville. Il y partage les enseignements du terrain, les exigences du management et les questions éthiques auxquelles les futurs cadres peuvent être confrontés.