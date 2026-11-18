À la COP31 d'Antalya, l'Union africaine place la sécurité hydrique au coeur de ses priorités. Pour l'Afrique centrale, l'enjeu est stratégique : protéger le deuxième grand bassin fluvial du monde, transformer son potentiel écologique en richesse et obtenir les financements nécessaires à sa résilience.

L'Afrique est confrontée à un paradoxe climatique : elle contribue relativement peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais subit fortement les conséquences du dérèglement climatique. Sécheresses, inondations, dégradation des terres et perturbations des cycles agricoles fragilisent ses économies. Au coeur de cette vulnérabilité : l'eau. Sa disponibilité conditionne la sécurité alimentaire, la production énergétique, la santé publique et les perspectives de développement. Cette équation prend une dimension particulière en Afrique centrale.

Le bassin du Congo, deuxième grand bassin fluvial du monde, constitue un patrimoine hydrique et écologique dont l'importance dépasse largement les frontières des États qui le partagent. Ses forêts, ses fleuves, ses zones humides et ses tourbières participent à la régulation du climat régional et continental. Selon le rapport 2025 du Science Panel for the Congo Basin, les forêts du bassin recyclent localement environ 60 à 70 % des précipitations qui y tombent. Les tourbières de la Cuvette centrale stockeraient, quant à elles, près de 30 milliards de tonnes de carbone.

C'est autour de cette problématique que s'est articulée la Journée de l'Afrique, organisée le 12 novembre en marge de la COP31, à Antalya, en Türquie. Sur le thème « Sécuriser l'eau en Afrique : renforcer la résilience climatique, l'action anticipative et le financement climatique », dirigeants, institutions financières, partenaires au développement et représentants de la société civile ont plaidé pour un changement d'échelle des investissements.

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Bassin du Congo : une richesse naturelle, un défi de gouvernance

Pour le Cameroun, les deux Congo, le Gabon, la Centrafrique et les autres pays concernés, la sécurité hydrique ne peut être abordée uniquement à l'échelle nationale. Les fleuves, les affluents, les nappes et les écosystèmes ne s'arrêtent pas aux frontières. Leur gestion suppose une coopération régionale, des données partagées et des politiques coordonnées.

Or, le déficit d'observation constitue une faiblesse majeure. Un document présenté cette année par la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha, dans le cadre d'un projet de réhabilitation du suivi hydrologique du bassin du Congo et de l'Ogooué, fait état d'une dégradation importante du réseau de mesure : d'environ 300 stations en 1960, il n'en resterait qu'une vingtaine opérationnelle. Cette situation fragilise la prévision des crues, l'anticipation des sécheresses et la planification des infrastructures hydrauliques.

L'urgence des financements et des infrastructures

Au nom du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, le commissaire Moses Vilakati a appelé les gouvernements africains à placer l'eau et l'assainissement au centre de leurs politiques climatiques. Il a également demandé aux partenaires internationaux et aux banques multilatérales de rendre les financements de l'adaptation plus accessibles, prévisibles et adaptés aux besoins du continent.

Pour l'Afrique centrale, ces ressources devraient notamment soutenir les réseaux d'eau potable, l'assainissement urbain, l'irrigation, la protection des bassins versants, la restauration des forêts et la modernisation des dispositifs de surveillance hydrologique.

Les villes riveraines du Congo, de l'Oubangui, de la Sangha et de l'Ogooué sont directement concernées par les enjeux d'inondation, de qualité de l'eau et de résilience des infrastructures.

La coopération transfrontalière constitue également une priorité. En mai dernier, onze pays d'Afrique centrale ont réaffirmé, à travers l'Appel de Yaoundé, leur volonté de renforcer la coopération autour des ressources en eau partagées, d'améliorer les systèmes d'alerte et de mobiliser des financements innovants pour la gestion des bassins communs. Les instruments régionaux existent aussi.

La Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo ont précisément vocation à coordonner les initiatives et à mobiliser des ressources en faveur de l'économie bleue, de la résilience climatique et de la préservation des écosystèmes. La table ronde des bailleurs de fonds, organisée à Brazzaville en mai autour du plan d'investissement du Fonds bleu, illustre cette recherche de financements structurants.

De la COP31 à la COP32 : faire du capital naturel un levier économique

Anthony Nyong, directeur du changement climatique et de la croissance verte à la Banque africaine de développement, a défendu une approche intégrée : les forêts, les terres et l'eau doivent être considérées comme un même système. La restauration des paysages devient ainsi une composante essentielle de la sécurité hydrique.

Pour Nardos Bekele-Thomas, directrice générale de l'AUDA-Nepad, les COP31 et COP32 doivent permettre de faire progresser les priorités africaines en matière de financement de l'adaptation. La prochaine conférence, prévue en Éthiopie en 2027, constituera une nouvelle échéance diplomatique.

Claver Gatete, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, appelle pour sa part à transformer les engagements climatiques en investissements concrets. Pour le bassin du Congo, le véritable enjeu est là : ne plus être seulement présenté comme un patrimoine écologique mondial à préserver, mais être reconnu comme un capital stratégique dont les pays riverains doivent pouvoir financer la protection, la gestion et la valorisation au bénéfice de leurs populations. La COP32 devra contribuer à faire avancer cette exigence.

Car préserver les forêts sans sécuriser l'accès des populations à l'eau, protéger les fleuves sans financer leur surveillance et célébrer le potentiel hydrique sans construire les infrastructures nécessaires reviendrait à entretenir un paradoxe : celui d'une région riche en eau, mais encore trop souvent privée des moyens de transformer cette richesse en développement.