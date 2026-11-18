L'Association congolaise pour les droits et la santé (ACDS) a organisé, le week-end dernier à Brazzaville, sous l'égide de son président, le Dr Ornaël Mikhael Djembo, un atelier spécial pour renforcer les capacités des adolescents et jeunes filles sur les conséquences des violences sexuelles et la promotion de la santé sexuelle et reproductive.

Quarante participants, en majorité des adolescents, filles et garçons, des partenaires techniques et organisations de la société civiles ont participé à l'atelier organisé à l'Institut national du travail social, à Bacongo, le deuxième arrondissement. Il a été initié pour sensibiliser les participants aux conséquences générées par les violences sexuelles en milieu juvénile, sachant que le viol constitue de nos jours un véritable fléau social.

Trois thématiques y ont été développées par des sachants à l'effet de mieux édifier les jeunes sur la problématique et le phénomène qui prend de plus en plus des proportions inquiétantes dans le pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Développant leurs communications, les intervenants qui se sont succédé ont édifié les jeunes sur ce qu'on entend par violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel, le viol proprement dit et comment l'éviter, mais aussi et surtout sur la procédure à suivre au cas où ils en seraient victimes.

Dans son exposé intitulé « Comprendre et décoder les violences sexuelles: typologie, réalités et impacts sanitaires », Claudia Mbouala, sage-femme, a fait savoir aux adolescents qu'en dehors des violences sexuelles, il existe plusieurs autres formes, entre autres, des violences verbales, numériques, psychologiques et physiques.

« Une violence sexuelle désigne tout acte sexuel ou tentative d'obtenir un acte sexuel, commentaire ou avance de nature sexuelle, dirigé contre la sexualité d'une personne, en utilisant la coercition, la menace, la ruse ou la contrainte, quelle que soit la relation avec la victime.

Le viol et les agressions sexuelles sont tout acte de pénétration sexuelle ou d'attouchement imposé par la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, y compris lorsque la victime est sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou endormie », a-t-elle précisé.

Se référant à une étude réalisée en 2022 par le Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'oratrice a souligné que le viol représente 79,49 % des cas de violences enregistrés chez les jeunes filles.

Conséquences

Claudia Mbouala a toutefois indiqué que les violences sexuelles entraînent des conséquences incalculables auprès des victimes. Elle a cité, entre autres, les sévices physiques, des traumatismes corporels, des lésions génitales et anales, des déchirures, des douleurs pelviennes chroniques ainsi que des infections majeures dont les infections sexuellement transmissibles telles que le VIH/sida.

Développant sa communication intitulée « Outils pratiques et réflexes d'autoprotection pour prévenir les violences sexuelles et adopter des comportements responsables en matière de santé sexuelle et reproductive », le Dr Ornaël Mikhaël Djembo a exhorté les adolescents à la vigilance et à l'autoprotection. « L'autoprotection commence par la connaissance de ses droits, la maîtrise de son corps et le refus de l'isolement.

Vous n'êtes jamais seuls : l'ACDS et l'ensemble des structures partenaires de Brazzaville sont à vos côtés pour vous écouter, vous orienter et vous accompagner vers votre pleine autonomie », a-t-il conclu.

S'exprimant à l'occasion, la secrétaire exécutive de l'ACDS, Chandrelle Mountoula, a salué la tenue de cette activité qui, selon elle, va aider les adolescents à prévenir et à lutter contre les violences sexuelles à leur égard.