La Jirama explique les coupures persistantes par la baisse de la production et le manque d'entretien de ses équipements depuis plusieurs décennies. Leur remise en état demandera du temps et des moyens.

Les coupures d'eau et d'électricité continuent de perturber le quotidien des ménages et l'activité économique, malgré les mesures annoncées et les financements engagés par l'État pour redresser la compagnie nationale. Les explications de la Jirama mettent en évidence des difficultés structurelles qui dépassent la seule insuffisance de production : au recul des ressources en eau, qui pénalise l'hydroélectricité, s'ajoute la vétusté des équipements. La période est particulièrement délicate pour la société.

Le niveau d'eau alimentant la centrale d'Andekaleka, principale source du réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), est très bas, tout comme les réserves des barrages de Tsiazompaniry et de Mantasoa. Cette raréfaction limite la production hydroélectrique. Selon la direction générale, le manque d'eau empêche actuellement de faire fonctionner simultanément les quatre groupes de production.

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Hier, une source a confié qu'Andekaleka ne produisait plus que 24 à 30 MW en journée, contre 75 MW le soir. « Nous sommes contraints d'économiser l'eau en journée pour pouvoir tourner au maximum pendant la période de pointe », explique-t-elle. La vétusté du parc constitue l'autre facteur déterminant. Selon le directeur général de la Jirama, les groupes électrogènes ainsi que les infrastructures de production, de transport et de distribution d'électricité dans le pays n'ont pas reçu un entretien suffisant depuis une trentaine d'années. « Le moindre incident technique peut désormais provoquer des interruptions de service », souligne-t-il. Les pannes peuvent survenir aussi bien dans les centrales que sur les réseaux d'acheminement.

Le réseau de distribution d'Antananarivo, long de 3 720 kilomètres, illustre l'ampleur du problème.

« Les câbles n'ont pas été entretenus depuis plusieurs années, alors que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. Certaines lignes supportent déjà une charge équivalant à 120 % de leur capacité. Autrement dit, la moindre surcharge supplémentaire peut entraîner une coupure », précise le directeur général. Ce décalage entre les capacités existantes et la demande se double d'actes qualifiés d'intentionnels par la compagnie : destruction de trois poteaux électriques à Toamasina, dégradation de conduites d'eau à Mandroseza et dommages causés à des câbles à Anosivavaka. Autant d'incidents qui aggravent les perturbations.

Chantier majeur

Sur le terrain, les conséquences sont concrètes. À Ambatomaro, une habitante raconte avoir été privée d'eau et d'électricité toute la journée de dimanche dernier. « Nous ne nous y attendions pas. Nous avons donc dû nous contenter des réserves d'eau que nous avions déjà constituées », témoigne-t-elle.

Les petits entrepreneurs subissent aussi des pertes d'activité. Une vendeuse en ligne explique avoir dû interrompre un direct faute de courant : « Je devais faire un live, mais il y a eu une coupure d'électricité. J'ai dû me contenter de la batterie restante de ma powerbank. »

Même constat dans les cybercafés. Face à la multiplication des coupures, notamment le soir, un gérant indique avoir remis en service un ancien groupe électrogène: « Nous avons dû ressortir notre groupe électrogène, acheté il y a longtemps, en raison de coupures devenues fréquentes ces derniers temps, particulièrement en soirée, qui correspond à notre période de forte affluence. » Face à cette situation, la Jirama met en avant plusieurs mesures pour renforcer ses capacités et améliorer la disponibilité de l'eau et de l'électricité. Parmi elles figurent des opérations d'ensemencement des nuages (« pluies provoquées »), organisées du 14 au 17 novembre, afin de reconstituer les réserves des centrales hydroélectriques. En parallèle, l'État prévoit l'ajout de nouveaux groupes électrogènes.

À Toamasina, un groupe de 5,5 mégawatts est déjà arrivé ; sa mise en service requiert encore un peu plus d'une semaine de travaux d'installation, selon la Jirama.

La direction générale affirme également que les résultats actuels sont meilleurs que ceux enregistrés à la même période l'an dernier, sans toutefois permettre encore de supprimer totalement les coupures. La réhabilitation des infrastructures reste le chantier majeur. « La remise en état d'infrastructures qui n'ont pas bénéficié d'un entretien adéquat pendant trente ans ne peut pas se faire en une seule année », reconnaît le directeur général, qui cite néanmoins le remplacement et l'amélioration de certains transformateurs. La durée des interruptions demeure une préoccupation centrale pour les usagers. La Jirama indique que les délais de rétablissement varient selon les zones et l'avancement des réparations, tout en affirmant faire de la réduction rapide de ces durées une priorité.

Le plan de redressement 2025-2028 constitue le principal levier de cette réorganisation, avec le renouvellement des équipements et l'amélioration de la gestion financière pour assurer un entretien durable.

La direction générale assure que des améliorations devraient être perceptibles prochainement, citant déjà quelques localités où l'approvisionnement en eau s'est redressé, tandis que les efforts se poursuivent dans les zones encore touchées.