Les dépenses totales du budget général ont été exécutées pour un montant de 4.370,7 milliards à fin septembre 2026, soit 60,8% des crédits ouverts. Selon le Rapport trimestriel d'exécution du budget, les taux d'exécution des dépenses ordinaires et des dépenses en capital s'établissent respectivement à 75,4% et 38,1%.

Les dépenses ordinaires se sont chiffrées à 3.302,7 milliards, soit 75,4% des crédits ouverts. Elles comprennent notamment les dépenses de personnel pour 1.142,5 milliards et les transferts courants pour 1.049,9 milliards.

Quant aux charges financières de la dette, elles ont, pour leur part, atteint 874,0 milliards tandis que les acquisitions de biens et services se sont établies à 236,3 milliards.

Les dépenses en capital ont été réalisées à hauteur de 1.068,0 milliards à fin septembre 2026, soit 38,1% des crédits ouverts. Elles sont constituées de 641,3 milliards d'investissements sur ressources internes, répartis entre les investissements directement exécutés par l'État pour 197,4 milliards et les transferts en capital pour 443,9 milliards et exécutés à hauteur de 22,1% et 79,9% respectivement.

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Les dépenses sur ressources extérieures s'établissent à 426,7 milliards, dont 381,4 milliards de prêts projets et 45,3 milliards de dons en capital, avec des taux d'exécution respectifs de 31,5% et 31,2%. Le déficit budgétaire est ressorti à 585,5 milliards à fin septembre 2026, soit 2,5% du Pib nominal de la Lfi 2026, pour une cible annuelle de 1.245,1 milliards (5,4% du même Pib) fixée dans la Lfi 2026, dont il représente 47,0%.

Le Fonds national de retraite (Fnr) a dégagé un excédent de 28,2 milliards à fin septembre 2026. Les recettes se sont établies à 144,6 milliards et les dépenses à 116,4 milliards, soit 62,9% de la dotation annuelle. Le nombre de cotisants est passé de 152.787 à 161.213 en glissement annuel, tandis que celui des pensionnés se situe à 77.850.