En vue d'assurer le financement de son budget, l'Etat de Côte d'Ivoire a encaissé le mardi 17 novembre 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 55 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 7 ans.

L'émetteur avait mis en adjudication un montant de 50 milliards de FCFA. En retour, il a reçu des investisseurs des soumissions globales de 169,150 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 338,30%.

Le montant des soumissions retenu est de 55 milliards de FCFA (essentiellement des obligations de 5 et 7 ans) et celui rejeté à 114,150 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 32,52%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,98% pour les obligations de 5 ans et 7,13% pour celles de 7 ans.

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L'émetteur s'est engagé à rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 18 novembre 2031 pour celles de 5 ans et au 18 novembre 2033 pour celles de 7 ans.

Concernant le paiement des intérêts, il se fera annuellement au taux de 5,45% pour les obligations de 5ans et 5,70% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.