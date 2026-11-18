La ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, est dotée de dix nouveaux bus destinés au transport public. Ces véhicules, mis à la disposition de la population, depuis le 13 novembre, par le président de la République par l'entremise de la fondation Doudou Fwamba, visent à améliorer la mobilité urbaine et à répondre aux difficultés de déplacement auxquelles sont confrontés de nombreux habitants.

Dotés de 55 places assises chacun, ces bus viendront renforcer le parc automobile de la ville et desservir les cinq communes de Kisangani.

Leur mise en circulation devrait particulièrement soulager les populations des communes de Mangobo et de Kabondo, situées loin du centre-ville et où l'accès aux moyens de transport reste souvent difficile.

À Kabondo, François se réjouit déjà de cette initiative. Confronté quotidiennement aux difficultés de transport pour rejoindre le centre-ville, il estime que l'arrivée de ces nouveaux bus constitue une réponse concrète aux préoccupations des habitants.

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Même satisfaction du côté de Mireille, une habitante habituée à effectuer ses déplacements à moto. Elle considère ces nouveaux véhicules comme une alternative plus sûre, notamment sur plusieurs axes routiers actuellement en cours de réhabilitation dans la ville.

Pour le docteur Martin Agbema, membre de la Fondation Doudou Fwamba, cette dotation concrétise une promesse faite par le chef de l'État lors de son dernier passage à la Place de la Poste à Kisangani.

Selon lui, cette mesure témoigne de la volonté des autorités d'améliorer les conditions de vie de la population à travers le renforcement des infrastructures et des services publics.

Avant leur mise en service, les dix bus font actuellement l'objet d'une expertise technique. Cette étape permettra de s'assurer de leur conformité et de définir leur affectation sur les différents axes stratégiques de la ville afin d'optimiser leur impact sur la mobilité urbaine.