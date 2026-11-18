Tunis/Tunisie — Antalya, 18 nov 2026 (De l'envoyée de TAP Meriem Khadhraoui) - Faute de consensus sur les priorités et le périmètre des travaux relatifs à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, les négociations engagées dans le cadre du travail conjoint de Charm el-Cheikh, sur la mise en oeuvre de l'action climatique dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, ont été reportées à Bonn (Allemagne).

Cette ville accueillera les prochaines discussions techniques préparatoires à la COP32, qui se tiendra à Addis-Abeba (Éthiopie), a indiqué Mohamed Chamseddine Harrabi, coordinateur du comité sectoriel du changement climatique au ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime.

Interrogé par l'agence TAP sur l'état d'avancement des négociations sur le secteur agricole à la COP31, Harrabi a expliqué que les discussions de la semaine dernière ont révélé des divergences entre les pays quant à l'orientation à donner au cadre de travail de Charm el-Cheikh, dont la durée est fixée à quatre ans.

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« Nous coordonnons nos positions avec le Groupe africain, le Groupe arabe et le Groupe77-Chine. Toutefois, les priorités ne sont pas toujours les mêmes », a-t-il précisé, soulignant que les préoccupations de la Tunisie portent essentiellement sur l'adaptation du secteur agricole aux changements climatiques, sur la préservation de la sécurité alimentaire selon une approche nexus Eau-Energie-Sécurité alimentaire-Ecosystème et faciliter l'accès au finance climat.

Selon lui, certains pays, à savoir les pays développés, exigent que les discussions soient abordées sous l'angle d'une approche holistique englobant l'agriculture et les systèmes alimentaires, ce qui ramène le débat vers l'atténuation. Ils justifient cette position par le fait que l'agriculture et les systèmes alimentaires génèrent le tiers des émissions globaux.

Or, cette approche ne correspond pas nécessairement aux priorités des pays en développement, dont la Tunisie, davantage axées sur la réduction de la vulnérabilité, le renforcement de la résilience et l'amélioration de la capacité d'adaptation du secteur agricole et de la sécurité alimentaire. «Pour ces pays, le sujet doit donc être traité sous le chapeau de l'adaptation», résume le responsable.

«Cette divergence n'a pas permis de dégager un consensus, si ce n'est sur la reconduction du cadre de travail conjoint de Charm el-Cheikh pour une année supplémentaire, ce qui entraîne le report du dossier aux prochaines négociations de Bonn».

Le financement, principal défi de l'adaptation agricole

Aux termes de l'Accord de Paris, les pays sont appelés à élaborer des CDN et des plans d'adaptation aux changements climatiques. La Tunisie a actualisé sa CDN3.0 et a élaboré un plan d'adaptation au changement climatique, compte tenu de l'importance de l'agriculture, de la sécurité hydrique et de la sécurité alimentaire, un plan d'adaptation consacré au secteur agricole et à la sécurité alimentaire a également été élaboré.

Pour la Tunisie, l'un des principaux obstacles à la mise en oeuvre de ces plans demeure le financement de l'adaptation, en raison notamment des difficultés d'accès au financement climatique, lui-même tributaire des progrès des négociations.

La mesure des progrès de l'adaptation figure parmi les sujets de négociation. Les travaux internationaux sur les indicateurs d'adaptation avaient initialement porté sur plusieurs milliers d'indicateurs, avant d'aboutir, lors de la COP30 à Belem au Brésil, à un accord sur un ensemble de 59 indicateurs volontaires.

Selon Mohamed Chamseddine Harrabi, la Tunisie a joué un rôle de pionnier dans ce processus. «Elle a engagé des travaux pour tester ces indicateurs et les adapter au contexte national, et a également développé des indicateurs nationaux tenant compte de ses spécificités environnementales et agricoles, notamment ceux relatifs à l'eau verte et à la productivité des eaux pluviales. Le pays contribue ainsi aux propositions visant à mieux mesurer les progrès accomplis en matière d'adaptation et à évaluer les besoins de financement».

Le financement reste étroitement lié à la capacité des pays à présenter des projets structurés, à démontrer leurs besoins et à accéder aux mécanismes financiers internationaux, qui proposent notamment des dons et des prêts à des conditions avantageuses.

« Nous sommes prêts et nous avons effectué un travail considérable pour accéder à ces financements », a affirmé Harrabi.

Il estime que la Tunisie dispose d'une certaine marge de manoeuvre pour améliorer l'efficience de ses systèmes de production agricole, notamment en promouvant les pratiques agroécologiques et d'autres pratiques adaptées aux conditions climatiques nationales, et en valorisant les acquis de la recherche.

Faire valoir l'expérience tunisienne et passer à large échelle

Le responsable a rappelé que le processus de négociation repose sur le consensus. Dans ce cadre, la Tunisie continuera de défendre ses intérêts, sachant que chaque groupe de pays a ses propres priorités et ses propres lignes rouges.

Ce processus exige, a-t-il souligné, un suivi de longue haleine, une meilleure compréhension des tendances climatiques et une anticipation des besoins ainsi que des projets futurs.

Dans cette perspective, la Tunisie compte mettre en avant ses expériences nationales et présenter plusieurs projets pilotes réalisés, notamment dans le secteur Agricole grâce à des financements sous forme de prêts et de dons afin de démontrer la faisabilité de leur généralisation à plus grande échelle.

L'objectif est de convaincre les partenaires et les bailleurs de fonds de la capacité du pays à mettre en oeuvre des projets d'adaptation efficaces, tout en mobilisant les ressources financières nécessaires pour renforcer la résilience du secteur agricole face aux changements climatiques.

Pour Harrabi, l'enjeu est désormais de dépasser le stade des engagements et des cadres de négociation pour parvenir à des mécanismes de financement permettant de concrétiser les plans d'adaptation sur le terrain.