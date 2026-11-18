Sur les très hautes instructions du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Porte-parole de la Présidence de la République, Théophane Nzame-Nze Biyoghé s'est rendu auprès de la famille du jeune Dylan, afin de lui témoigner la solidarité et la sollicitude du Chef de l'État.

Cette visite avait pour objectif de rassurer les membres de la famille quant à la prise en charge effective de la situation du jeune Dylan, conformément aux orientations données par le Président de la République.

À cette occasion, le Porte-parole de la Présidence de la République a annoncé à la famille que le jeune Dylan fera l'objet d'une évacuation sanitaire au Maroc, afin d'y bénéficier de soins médicaux plus appropriés à son état de santé et d'un suivi spécialisé adapté à ses besoins.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l'attention particulière que le Chef de l'État accorde aux préoccupations des populations, notamment dans les moments difficiles, ainsi que sa détermination à veiller personnellement à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour assurer une prise en charge adéquate.

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Visiblement touché par cette démarche, le père du jeune Dylan, monsieur Jean Maurice Midioko a tenu à exprimer sa profonde gratitude au Président de la République pour cet acte de sollicitude, de solidarité et d'attention à l'endroit de sa famille.

Il a salué ce geste qui témoigne, selon lui, de l'intérêt personnel que le Chef de l'État porte à ses concitoyens.

À travers cette démarche, le Président de la République réaffirme sa volonté de placer l'humain au coeur de l'action publique et de demeurer attentif aux préoccupations de ses compatriotes, particulièrement celles des familles confrontées à des situations difficiles.