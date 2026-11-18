Madagascar s'est incliné 0-2 devant la Guinée-Bissau, hier au stade national du 24-Septembre. Ce match comptait pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

Pas de phase finale pour Madagascar. Les Barea ont définitivement tiré un trait sur la course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Les hommes du sélectionneur Corentin Da Silva Martins enchaînent les rencontres sans victoire dans cette campagne qualificative. Ils se sont inclinés sur le score de 0 à 2 devant les Lycaons de la Guinée-Bissau, hier sur leur pelouse du stade national du 24-Septembre, plein à craquer.

Cette défaite est synonyme d'élimination mathématique pour la Grande Île. Les Bissau-Guinéens, qui totalisent désormais 10 points après trois victoires et un match nul, ont déjà un pied en phase finale. Le Nigeria occupe la deuxième place provisoire avec 7 points (deux victoires, un nul et une défaite 0-3 face à la Guinée-Bissau). Madagascar et la Tanzanie -- co-organisatrice et qualifiée d'office -- ferment la marche aux troisième et quatrième rangs avec seulement 2 points chacun.

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Dès l'entame de la rencontre, les Lycaons -- également surnommés les Djurtus -- ont pris le contrôle des opérations. Les tentatives du capitaine bissau-guinéen, Mama Baldé, ont à plusieurs reprises mis en danger la cage du portier malgache, Geordan Dupire. L'attaquant du Stade Brestois (Ligue 1) a logiquement ouvert le score pour la sélection hôte à la 32e minute : interceptant le ballon sur le côté gauche dans les pieds du latéral droit Eshan Kari, il s'est présenté seul face à Dupire avant de glisser le ballon au premier poteau.

Sans enjeu

Les occasions se sont enchaînées pour les locaux, et le gardien des Barea s'est heureusement interposé sur au moins deux frappes cadrées en première période, permettant aux siens de limiter la casse à la pause (1-0). La Guinée-Bissau a poursuivi sa domination au retour des vestiaires. De leur côté, les Barea ne se sont procuré que de rares opportunités, à l'image de ce centre de Ryan Ponti repris d'une tête piquée par Hakim Abdallah au second poteau, mais le ballon a terminé dans le petit filet extérieur (60e). Les Lycaons ont finalement enfoncé le clou à la 70e minute, par l'intermédiaire de Texera Rodriguez, auteur du but du K.-O.

Le technicien franco-portugais a bien lancé du sang neuf en attaque dans le dernier quart d'heure, sans réussite jusqu'au coup de sifflet final. Servi par Warren Caddy, Thomas Fontaine a tenté un tir croisé, repoussé du bout des doigts par le gardien bissau-guinéen (80e). La seconde frappe cadrée malgache, signée Gilles Razafimaro Fenohasina, a également été déviée. Le rêve de retrouver la phase finale continentale après l'épopée de 2019 s'est ainsi brisé à Bissau.

Il reste désormais deux rencontres sans enjeu sportif pour Madagascar : les Barea recevront les Super Eagles du Nigeria lors de la cinquième journée, avant de se déplacer en Tanzanie pour la sixième et dernière journée, durant la fenêtre internationale de la FIFA prévue entre le 22 et le 30 mars 2027. Serge Rasanda Légende photo : Les Barea se sont inclinés devant les Lycaons, hier à Bissau.