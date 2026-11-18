La semaine dernière, deux écoliers étaient fauchés à Itaosy. Ce matin, 37 personnes ont perdu la vie en 24 heures dans deux accidents distincts, à Betroka et à Antsohihy.

Trois drames, trois configurations, mais une même question: pourquoi les mesures annoncées ne parviennent-elles pas à empêcher l'irréparable ?

À Itaosy, Ignace Rowan Tsiriarimalala (3 ans) et Niriantsa Anael Randriamampianina (6 ans) ont été tués sur un passage piéton par un camion transportant du ciment. L'enquête a révélé une surcharge massive : le véhicule, homologué pour 4,7 tonnes, en transportait 7,5, soit 150 sacs. Le conducteur et un responsable du véhicule ont été placés en détention préventive après leur présentation devant le parquet du tribunal de première instance d'Anosy ; leur procès est fixé au 4 décembre. Le chauffeur affirme avoir ignoré la surcharge, tout en reconnaissant transporter « la même quantité de marchandises souvent depuis ses six ans de service ». La famille réclame « que la justice travaille en toute transparence ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une marche blanche a réuni les habitants, qui exigent des ralentisseurs et un contrôle rigoureux de la vitesse sur cet axe fréquenté par les écoliers. Ce drame n'est pas un accident isolé. Un responsable de station de pesage confie avoir constaté des dépassements « allant de deux à six tonnes ». Plus révélateur encore : le vice-président de l'association des camionneurs admet que « même lorsque les véhicules dépassent la limite autorisée, aucune sanction n'est appliquée ».

La défaillance est systémique : contrôle lacunaire et impunité de fait. Le seuil réglementaire de 44 tonnes est lui-même sans rapport avec la réalité d'un camion de 7,5 tonnes circulant en zone urbaine. Les stations de pesage de la route nationale 2 (RN2) ne sont redevenues opérationnelles qu'en mars 2025, avec des équipements modernisés prévoyant le déchargement immédiat au-delà de 44 tonnes et une amende de 100 000 ariary par tonne excédentaire.

Mais ces sanctions ne sont pas encore pleinement appliquées, une nouvelle réglementation étant attendue. Et sur les six postes de pesage permanents du réseau national, seul celui de Brickaville fonctionnait encore récemment. Ce matin, à Betroka, un minibus Sprinter parti de Bekitro a été emporté par les eaux au niveau du pont d'Ianabinda, sur le radier de la rivière Sakave, dans le district de Betroka. Le bilan provisoire est de 26 morts et cinq disparus ; neuf passagers ont survécu. Le véhicule transportait une quarantaine de personnes. La montée des eaux, consécutive aux fortes pluies, figure parmi les causes évoquées par le député Jean Nicolas Randrianasolo. Les recherches se poursuivent avec les habitants et la gendarmerie.

À Antsohihy, un autre Sprinter a chuté sous un pont entre Betonendry et Anahidrano, faisant 11 morts. Le conducteur, qui aurait été victime d'un endormissement au volant, ne disposait pas de remplaçant. Fatigue, conditions météorologiques, infrastructures : les facteurs s'additionnent.

Des annonces à l'épreuve du terrain

Face à ces drames, les autorités ont annoncé des mesures. L'Organisme public de coopération intercommunale (OPCI), regroupant sept communes, a interdit la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes entre 5 heures et 21 heures sur les axes reliant le pont d'Ampasika à Bemasoandro, Andranonahoatra, Itaosy, Ambavahaditokana, Ambohidrapeto, Ankadimanga et Fiombonana. Selon le maire d'Ambavahaditokana, cette décision vise à prévenir de nouveaux accidents. Mais un responsable de la sécurité dans le secteur rappelle que les poids lourds sont« déjà interdits de circulation en journée » et que des « lenteurs administratives» entravent l'application des textes. Une réunion de concertation s'est tenue les 10 et 11 novembre à l'Espace Yandi, sur le By-Pass, sous la conduite des secrétaires généraux des ministères chargés des Transports et des Travaux publics, avec les services publics concernés et les représentants du groupement des transporteurs de marchandises.

Le réaménagement des horaires de circulation des poids lourds en milieu urbain figure parmi les pistes évoquées, avec pour objectifs de réduire les embouteillages et de limiter les accidents sur les grands axes, notamment la RN2.

Le ministère des Transports annonce la mise en place d'une task force chargée de surveiller la circulation des véhicules. L'Agence des transports terrestres (ATT) identifie trois facteurs majeurs dans les accidents : le mauvais état des routes, les défaillances techniques des véhicules et l'excès de vitesse.

La conduite en état d'ivresse et la fatigue constituent également des comportements à risque. Le ministère reconnaît que « les lois ne suffisent pas si elles ne sont pas appliquées sur le terrain » et évoque aussi l'état des routes, le manque d'entretien des véhicules, les conditions météorologiques et le comportement des conducteurs, précisant que « près de 70 % des accidents sont dus à des facteurs humains».

L'ATT a renforcé les contrôles d'alcoolémie jour et nuit, sept jours sur sept, et étendu ses zones d'intervention : près de 10% des conducteurs testés restent positifs, et 60 à 70 % des conducteurs impliqués dans les accidents mortels étaient en état d'ivresse. Au total, 300 éthylotests et 10 pèse-essieux mobiles ont été distribués.

Importance de la prudence

Des formations ont été organisées pour 65 chauffeurs de poids lourds ; ceux qui empruntent la RN2 et la RN4 en ont déjà bénéficié, et les transporteurs de la RN7 devraient constituer le prochain groupe concerné. Le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Andrianavalona Ramanambola, rappelle que la prévention relève d'une « responsabilité partagée» entre les autorités, les conducteurs et les propriétaires de véhicules. Il insiste notamment sur l'interdiction de conduire après avoir consommé de l'alcool.

Sur le terrain, les usagers tentent de s'adapter. Rivo Ravelonanosy, chauffeur de camion, insiste sur le respect des limitations de vitesse : « La vie est précieuse et ne doit pas être prise à la légère. » Il attire également l'attention sur la fatigue et le manque de sommeil, tout en soulignant l'intérêt du système de deux conducteurs qui se relaient au volant. Josia Rafidimalala, passager de transports en commun, témoigne de sa méfiance face à la multiplication des accidents impliquant notamment les taxi-brousse: « Prendre un taxi-brousse devient inquiétant», confie-t-il. Pour limiter les risques, il affirme se renseigner auprès des coopératives, éviter les véhicules effectuant des trajets aller-retour rapides et choisir avec attention sa place à bord. Il dit également rappeler aux conducteurs l'importance de la prudence.

Pour les piétons, les précautions relèvent souvent de gestes simples. Une mère de famille explique privilégier la marche sur le bord de la route, tenir les enfants par la main et attendre que la chaussée soit suffisamment dégagée avant de traverser. Elle souligne particulièrement les dangers aux endroits où les véhicules et les motos circulent à vive allure :

« Je préfère attendre plus longtemps et traverser lorsque la route est vraiment dégagée », précise-t-elle. Dans son éditorial du 15 novembre, le ministère des Transports et de la Météorologie élargit la question aux comportements de certains conducteurs de taxi-be, dénonçant les excès de vitesse dans les rues étroites de la capitale et les risques auxquels sont exposés les piétons, notamment en raison de l'occupation des trottoirs par des marchands irréguliers. Le Comité national de la sécurité routière (CNSR), qui réunit plusieurs ministères sous l'égide de la Primature, constitue par ailleurs un cadre de coordination des actions dans ce domaine.

La succession des accidents à Itaosy, Antsohihy et Betroka met en évidence la diversité des facteurs qui menacent les usagers de la route. Surcharge, fatigue, vitesse excessive, défaillances techniques ou conditions météorologiques: les risques ne relèvent pas d'une seule responsabilité. La task force, les restrictions de circulation et les formations de l'ATT constituent des initiatives supplémentaires. Leur efficacité dépendra toutefois de la régularité des contrôles, du suivi des infractions et de l'application effective des textes.

Au-delà des annonces, la sécurité routière exige une présence durable sur le terrain. Car prévenir les accidents ne consiste pas seulement à réagir après les drames, mais à empêcher qu'ils ne se reproduisent.