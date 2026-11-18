L'Afrique du Sud souhaite devenir un acteur de premier plan dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Cyril Ramaphosa l'affirme : il se donne trois mois pour mettre des initiatives concrètes en place dans le pays, notamment avec une « application de l'intelligence artificielle pour améliorer les services publics et renforcer l'économie ». Et pour mettre ce chantier sur pied, le président est aux États-Unis, toute la semaine, avec une importante délégation, pour rencontrer de nombreux experts de la Silicon Valley. Une visite qui intervient alors que l'Afrique du Sud et les États-Unis entretiennent actuellement des relations exécrables.

Le président sud-africain l'affirme : il n'est pas dans la Silicon Valley pour faire de la figuration. Cyril Ramaphosa compte bien s'inspirer du centre mondial de la haute technologie pour hisser l'Afrique du Sud au rang d'acteur majeur de l'intelligence artificielle (IA).

« Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir de simples consommateurs de ces technologies contrôlées ailleurs, notamment dans l'hémisphère nord. Le continent africain ne doit pas se contenter de fournir les minerais. L'Afrique du Sud doit développer les technologies, créer les entreprises, détenir la propriété intellectuelle et générer les emplois de demain. »

Des relations froides avec Washington

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Avec lui, il y a une importante délégation, plusieurs ministres, mais aussi des universitaires et des étudiants. Une visite qui intervient dans un contexte particulièrement tendu avec les États-Unis, qui viennent d'exclure l'Afrique du Sud de l'Agoa, l'accord de préférence commerciale qui permet aux pays africains d'exporter vers les USA certains produits sans droits de douane, et qui ont récemment imposé des restrictions de visa à la nation arc-en-ciel.

« Nos relations avec Washington pourraient-elles être meilleures ? Absolument ! Mais s'agit-il d'une crise ? Non ! Nous ne considérons pas cela comme une crise. Nous avons par exemple été soutenus par l'ambassade américaine pour faciliter les demandes de visa de notre délégation », assure Vincent Magwenya, porte-parole de la présidence.

Malgré ces tensions diplomatiques persistantes, Cyril Ramaphosa n'a pas prévu de faire escale à Washington lors de cette visite outre-Atlantique, ajoute son porte-parole.