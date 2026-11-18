Au Nigeria, l'agence anti-drogue a annoncé mardi 17 novembre le démantèlement d'un réseau transnational qui faisait passer de la cocaïne depuis la capitale, Lagos, vers l'Europe en passant notamment par le Sahel. Huit passeurs de drogue, des mules, ont été arrêtés à la fin du mois d'octobre à Lagos et à Kano, au nord du pays.

Selon la l'Agence nationale de lutte anti-drogue nigériane (NDLEA), l'opération a débuté par l'arrestation d'un homme de 57 ans, Okwudiba Ifeanyichukwu Damian, dans un hôtel de Lagos. Il a expulsé 74 boulettes de cocaïne pesant un peu moins de 2 kilos, précise le communiqué.

Quatre autres suspects ont été appréhendés le lendemain à l'aéroport de la capitale nigériane alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer pour un vol direction Kano, dans le nord du pays. Au total, 399 boulettes - plus de 8 kilos de cocaïne - ont été trouvées.

Route internationale

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Les informations recueillies lors du coup de filet à Lagos ont permis d'arrêter trois autres suspects à l'aéroport de Kano, où des scanners corporels ont confirmé la présence de boulettes dans leur corps, toujours selon la NDLEA. Au total, les huit suspects transportaient 14 kilos de cocaïne.

Interrogés, les suspects ont précisé leur plan de route : voyage par la route de Kano jusqu'au Niger, puis en Libye. L'Europe est leur destination finale.

Le patron de l'agence nationale anti-drogue, Mohamed Buba Marwa, a déclaré que « leurs arrestations sont un message aux barons de la drogue et à leurs coursiers qu'il n'y a pas de route sûre pour sortir du Nigeria ».