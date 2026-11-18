Pas de guitare. Pas de batterie. Pas de machine. Juste des artistes capables de transformer leur bouche en orchestre. Le 22 novembre, la finale du Beatbox Battle Madagascar promet une décharge d'énergie brute au CGM/GZ Analakely. Et un rebondissement de dernière minute vient déjà relancer le suspense. Le silence ne durera pas longtemps.

Dans quelques jours, les basses vocales, les scratches et les rythmes percussifs envahiront la scène du CGM/GZ Analakely à l'occasion de la finale nationale du Beatbox Battle Madagascar. Un rendez-vous devenu l'un des symboles les plus vibrants de la culture hip-hop malgache.

Depuis sa création en 2018 par Do B Beatbox, la compétition n'a cessé de gagner en ampleur. Portée par une génération de passionnés, elle s'est imposée comme le principal tremplin pour les artistes qui font de leur voix un instrument à part entière.

Cette année encore, la sélection a commencé derrière les écrans. Les candidats ont dû convaincre le jury grâce à une vidéo WildCard de deux minutes, sans artifices ni effets numériques. Une épreuve où seule la maîtrise du beatbox pouvait faire la différence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Après plusieurs semaines d'évaluation, les finalistes ont été désignés. Mais à l'approche de l'événement, un coup de théâtre est venu modifier le casting. KA-L, représentant de Fianarantsoa, ne pourra finalement pas défendre ses chances sur scène.

L'organisation a donc ouvert la porte à deux nouveaux prétendants. Classés ex aEquo à la 17e place, PSYCHO et LUCA BEATBOX feront finalement partie de l'aventure. Un repêchage inattendu qui ajoute encore davantage d'incertitude à une finale déjà très attendue.

Derrière le spectacle se dessine aussi une ambition plus grande. Celle de voir Madagascar poursuivre son ascension sur la scène internationale du beatbox, dans le sillage de Do B Beatbox, champion du monde de Vocal Scratch en 2023.

Le 22 novembre, tous les regards convergeront vers la scène d'Analakely. Une soirée, dix-sept compétiteurs, un titre national à décrocher et, peut-être, la naissance de la prochaine figure du beatbox malgache.