Depuis mardi et jusqu'à jeudi, l'hôtel Ibis accueille l'atelier de restitution finale du projet AfriCam Madagascar. Trois jours de bilans, de discussions techniques et de perspectives autour de l'approche « Une seule santé ». Coordonné par le Cirad et coordonné par l'IRD, le projet s'achève après trois ans de recherches et de surveillance.

Véronique Chevalier, coordinatrice d'AfriCam Madagascar, a rappelé les objectifs initiaux : évaluer les risques zoonotiques, identifier leurs déterminants climatiques, paysagers et comportementaux, puis réduire l'exposition des populations grâce à des ateliers participatifs et à un système d'alerte précoce associant santé humaine, animale et environnementale. « Les résultats sont plus qu'encourageants et dépassent ce que nous avions prévu. Plusieurs pathogènes circulent parfois intensément, mais sans bruit, comme la fièvre de la Vallée du Rift. Le projet confirme le rôle des chiens comme sentinelles et celui de la microfaune sauvage comme réservoir potentiel », a-t-elle souligné.

Les sessions techniques, réparties sur les trois jours, présentent les avancées concrètes : plateforme de sérologie multiplex à l'Institut Pasteur de Madagascar capable d'étudier 21 virus simultanément, technique FAVN pour la rage, biobanque de faune sauvage et développement d'une plateforme nationale de surveillance One Health placée sous l'autorité de la Primature. Jeudi matin, un atelier final sera consacré à l'élaboration de recommandations pour valoriser les résultats au niveau local et national et pérenniser les outils mis en place. Un vote du Comité national de suivi clôturera les travaux. L'enjeu est désormais clair : transformer ces acquis en actions durables pour mieux anticiper les zoonoses à Madagascar.