Dorénavant, les pratiques assimilables au bizutage sont interdites au sein de l'Université catholique de Madagascar (UCM). Selon une note du conseil académique de l'établissement, le premier acte d'intégration des nouveaux étudiants est la réussite au concours d'entrée à l'UCM. Tout en reconnaissant l'importance de l'accueil par les pairs dans la vie universitaire, celui-ci ne doit pas impliquer des pratiques assimilables au bizutage, incluant des comportements pouvant être sources d'humiliation, de danger ou de violence, a-t-il été indiqué.

Il faut savoir qu'au sein de l'Université catholique de Madagascar, l'intégration des nouveaux étudiants par les « aînés » était une pratique faisant partie des « traditions », au cours de laquelle les nouveaux avaient à faire face à des « épreuves » ou à des défis durant une certaine période en début d'année académique. Cette pratique prend ainsi fin avec cette décision du conseil académique.

Pratique courante dans les établissements d'enseignement supérieur, les périodes ou journées d'intégration tendent à favoriser des comportements considérés comme humiliants, voire dangereux, dénoncés par les étudiants et les parents. Certains cas ont été particulièrement sources de débats. La majorité des universités publiques et privées les a bannies de leurs pratiques.