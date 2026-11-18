Il s'agit d'agir à la base pour instaurer de nouvelles habitudes en matière de gestion des déchets. La démarche vise à inculquer aux enfants, dès le plus jeune âge, les bonnes habitudes qui contribueront à une meilleure gestion des déchets. C'est ainsi que les responsables municipaux et ministériels en charge de l'assainissement et de l'hygiène ont mené des actions de sensibilisation auprès des écoles primaires publiques (EPP) sur l'importance du tri des déchets dans la préservation de la propreté et de l'environnement : trier pour mieux gérer et mieux recycler.

Les élèves des EPP Nanisana et Analakely figurent parmi ceux qui ont déjà bénéficié de cette activité de sensibilisation et d'information. Celles-ci se poursuivront et s'étendront à d'autres établissements scolaires publics de la capitale.