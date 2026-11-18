Face aux bouleversements climatiques qui frappent de plein fouet l'économie malgache, l'Organisation internationale du Travail (OIT) et la Confédération des travailleurs malgaches (CTM) unissent leurs forces.

Un atelier syndical vient de s'ouvrir afin de doter les représentants des travailleurs d'outils de communication performants, garants d'une transition écologique socialement juste. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une réalité quotidienne qui fragilise les moyens de subsistance à Madagascar. Cyclones intenses, sécheresses, inondations et érosion côtière affectent directement des secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme et les infrastructures. Lors de l'ouverture de cet atelier organisé conjointement par la CTM et le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) de l'OIT, le représentant résident de l'OIT à Madagascar, Múia Frederick, a rappelé que les travailleurs figurent en première ligne face à ces chocs économiques et sociaux.

Placée sous le thème « La communication au service d'une participation efficace au dialogue social et aux enjeux liés au changement climatique à Madagascar », cette rencontre vise à combler un déficit majeur. Pour l'agence onusienne, les bonnes intentions ne suffisent plus : les syndicats doivent maîtriser l'art de vulgariser des concepts complexes comme la résilience, les emplois verts ou la transition juste. L'objectif est double : sensibiliser la base, notamment les jeunes et les travailleurs des secteurs vulnérables, et peser de tout leur poids dans les discussions tripartites avec l'État et le patronat.

Communication

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Au cours de ces assises, les participants sont appelés à moderniser leurs approches en combinant les médias traditionnels et les outils numériques. En réaffirmant son soutien indéfectible à la CTM et aux partenaires sociaux, l'OIT souligne que le dialogue social demeure l'unique boussole permettant de bâtir une économie verte qui préserve les acquis sociaux et ne laisse aucun travailleur au bord du chemin.