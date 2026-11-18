Sous l'égide de Hakanto Edition, la monographie AINA PIERROT MEN sera officiellement lancée le samedi 28 novembre 2026 à 15h, au sein de l'espace culturel Hakanto Contemporary, à Ankadimbahoaka. Plus qu'un simple beau livre, cet ouvrage rétrospectif salue avec envergure le parcours d'une figure majeure de la photographie contemporaine africaine et de la scène artistique malgache. Pierrot Men

Publié sous l'égide de Hakanto Edition, l'ouvrage monographique Aina Pierrot Men fera l'objet d'un lancement officiel le samedi 28 novembre 2026 à 15h, au sein de Hakanto Contemporary, à Ankadimbahoaka. Ce livre événement salue avec envergure le parcours d'une figure incontournable de la scène artistique malgache et de la photographie contemporaine africaine. Aina Pierrot Men, ce livre d'exception vient enrichir la prestigieuse collection des Grands Livres de Hakanto Edition. Publié en trois langues -- malgache, français et anglais --, il rend un vibrant hommage à l'homme, à l'artiste, ainsi qu'à sa vie et à son travail.

C'est la toute première publication d'une telle ampleur qu'une institution malgache consacre à Pierrot Men. Réunissant près de 180 photographies, l'ouvrage met en lumière la richesse inouïe de son oeuvre et sa place incontournable dans le paysage photographique national et international. Depuis plusieurs décennies, le regard de Pierrot Men accompagne, documente et sublime le quotidien de la Grande Île. Avec la publication de AINA PIERROT MEN, la maison d'édition Hakanto Edition signe un geste éditorial fort : offrir un écrin à la hauteur de l'héritage d'un photographe dont les clichés en noir et blanc, et parfois en couleur, ont fait le tour du monde.

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Le titre même de l'ouvrage, Aina, qui signifie « la vie » ou « le souffle » en malgache, résume l'essence de la démarche du photographe. Loin des clichés exotiques ou misérabilistes, l'objectif de Pierrot Men capte l'humanité dans sa plus pure authenticité : les gestes des artisans, la poésie des marchés à l'aube, le silence des Hautes Terres, le dynamisme des côtes et l'intensité d'un regard croisé au détour d'une ruelle de Fianarantsoa ou d'Antananarivo. Cette parution s'inscrit dans la continuité directe de l'hommage rendu à travers Pierrot Men · fofon'aina, la quatrième saison de Hakanto Contemporary, placée sous le commissariat de Joël Andrianomearisoa et Rina Ralay-Ranaivo. Elle confirme l'engagement du centre d'art, bien au-delà de ses cimaises, à faire rayonner durablement le travail du maître de la photographie.

Chroniqueur humaniste

Né en 1954 à Midongy-du-Sud et établi à Fianarantsoa, Pierrot Men développe depuis plus de cinquante ans une oeuvre étroitement tissée avec les habitants et les territoires de la Grande Île. Particulièrement renommé pour son travail en noir et blanc, il porte sur le quotidien un regard d'une infinie bienveillance, où la rigueur de la composition rejoint la fulgurance de la rencontre. Son style, souvent rapproché de la photographie humaniste classique, se distingue pourtant par une sensibilité profondément malgache, faite de pudeur, de patience et d'une maîtrise singulière de la lumière naturelle.

Ses clichés révèlent la dignité des présences, la poésie des gestes et la complexité des réalités humaines. À travers une démarche éditoriale attentive aux liens profonds qui unissent l'artiste à son territoire d'inspiration, AINA PIERROT MEN fait dialoguer images et textes. La place essentielle accordée à la langue malgache témoigne de cet ancrage national fort, tout en propulsant l'oeuvre au-delà des frontières grâce à sa portée universelle.

Ouvrages de référence

Pour accompagner ce voyage visuel, l'ouvrage rassemble les contributions textuelles de personnalités clés : Hasnaine Yavarhoussen, président et cofondateur de Hakanto Contemporary, Joël Andrianomearisoa, président et cofondateur, ainsi que directeur artistique, et Rina Ralay-Ranaivo, commissaire d'exposition. Leurs écrits éclairent avec justesse les intentions profondes à l'origine du projet. Porté par Hakanto Edition, le pôle éditorial du centre dédié aux catalogues, monographies et ouvrages littéraires, ce livre incarne la volonté de constituer une mémoire pérenne de l'art contemporain à Madagascar.

« Documenter le travail des artistes malgaches à travers des ouvrages de référence est essentiel pour transmettre leur héritage aux générations futures et inscrire durablement Madagascar sur la carte mondiale de l'art contemporain. » En consacrant une monographie d'envergure à Pierrot Men, Hakanto Edition rend hommage à un aîné qui a ouvert la voie à toute une génération de jeunes photographes et plasticiens malgaches. Fondé en février 2020 et soutenu par le Fonds Yavarhoussen, Hakanto Contemporary continue ainsi d'affirmer, à travers son espace, la singularité et la vitalité de la création malgache sur la scène internationale.