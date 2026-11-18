L'ouverture du bureau du FAGACE à Antsahavola pourrait faciliter le financement des entreprises. Cette institution africaine entend notamment lever l'obstacle des garanties bancaires, souvent difficile à surmonter pour les PME malgaches en quête de prêts.

Un bureau de plus, mais surtout une possibilité pour les entreprises qui peinent à convaincre leur banque. Le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE) a ouvert sa représentation à Madagascar, le 16 novembre dernier, à Antsahavola. Organisée avec la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM), la cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Mamitiana Rajaonarison, du ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement et de responsables économiques.

Pour le FAGACE, l'enjeu dépasse l'installation d'une institution. À Madagascar, de nombreux entrepreneurs disposent de projets, sans toujours réunir les garanties exigées pour obtenir un crédit. C'est sur cet obstacle que le FAGACE entend intervenir. Son mécanisme consiste à apporter une garantie aux établissements prêteurs afin de partager une partie du risque lié au financement d'un projet. Selon les modalités présentées par la BFM, cette couverture peut atteindre 50 % du montant d'un prêt, sous réserve des conditions applicables. Le dispositif vise à encourager les banques à accompagner des investissements productifs, sans se substituer à leur analyse de la viabilité des dossiers.

Se lancer. Les petites et moyennes entreprises, les unités industrielles, les agriculteurs, les éleveurs et les porteurs de projets figurent parmi les principaux bénéficiaires visés. Les jeunes entrepreneurs sont concernés. Lors de l'inauguration, le Premier ministre a invité la jeunesse à ne pas limiter ses ambitions à la recherche d'un emploi dans l'administration, mais à envisager la création d'entreprises et d'activités génératrices d'emplois. L'implantation du FAGACE pourrait renforcer les liens entre banques, investisseurs et opérateurs économiques, tout en élargissant les possibilités de financement des initiatives privées.

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Pour autant, l'ouverture d'un bureau ne suffira pas, à elle seule, à résoudre les difficultés d'accès au crédit : les résultats dépendront de la qualité des projets présentés, de l'engagement des établissements financiers et de la rapidité de traitement des demandes. Basé à Cotonou, au Bénin, le FAGACE regroupe 20 États membres et trois institutions financières. Madagascar y a adhéré il y a seize mois et accueille sa quatrième représentation, après Dakar, Kigali et Douala. Cette implantation s'inscrit dans les ambitions de développement économique à l'horizon 2030, avec un défi concret : transformer les garanties accordées en investissements, puis en emplois durables.