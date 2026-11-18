Le projet TOAROVA (TOwards Aridity Resilience Of VAnilla) est un programme de recherche mené conjointement par le CIRAD et le centre FOFIFA, avec le financement de la société Chanel, en collaboration avec les universités d'Antananarivo et de La Réunion.

« Les travaux de recherche visent à identifier et à conserver des variétés de vanilliers résistantes au réchauffement climatique, puis à les diffuser afin de soutenir les producteurs locaux. Des échanges de connaissances entre chercheurs nationaux et internationaux ont également eu lieu. En effet, l'avenir de la filière vanille, qui constitue un patrimoine vivant du pays, se construit grâce à la coopération entre les producteurs, les institutions, le monde scientifique et les partenaires privés », a déclaré le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Rabarison Arsène Andritiana, lors d'un atelier de restitution finale tenu hier au siège du FOFIFA.

Environ 150 variétés

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Dans le cadre de ce projet qui s'étend sur quatre ans, près de 250 accessions de vanilliers provenant des différentes régions productrices ont été collectées, puis conservées dans les trois stations de recherche du FOFIFA, à Ivoloina (Toamasina), à Antsampanana et à Antalaha. « Mais, à la suite du passage récent du cyclone Gezani dans la partie est de Madagascar, il n'en reste plus qu'environ 150. Toutefois, les travaux de recherche se poursuivent afin de continuer à collecter d'autres variétés de vanilliers, tout en identifiant celles qui sont tolérantes à la sécheresse et aux températures extrêmes. En attendant, le centre FOFIFA a déjà créé et diffusé deux variétés de vanilliers : l'une, appelée ' Manitra Ampotony ', présente un taux de vanilline plus élevé, et l'autre, dénommée ' Tsy Taitra ', est résistante à la maladie dite de la "fusariose", qui affecte les plantations », a fait savoir le chef du Département de la recherche agronomique au sein de ce centre, Mahong Faratiana Lysia.

Variétés endémiques

Pour sa part, le chercheur du CIRAD Félicien Favre a tenu à souligner que les résultats obtenus par le projet TOAROVA, mis en oeuvre depuis 2023, ont permis de constituer une collection plus importante de variétés de vanilliers connues et référencées, en vue de développer la filière. L'identification des déterminants génétiques de la résistance à la sécheresse et aux conditions de chaleur extrême n'est pas en reste. Les variétés endémiques de vanilliers aphylles, que l'on trouve dans la partie ouest de la Grande île, ont été citées en exemple. « Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les producteurs pour assurer la diffusion et la vulgarisation de nos résultats de recherche », a conclu le Directeur général du FOFIFA, le Pr Jean Michel Leong Pock.