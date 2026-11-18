Rénovation des infrastructures, diversification des services, espaces de détente, accès gratuit au Wi-Fi ou encore dispositifs de prévention de la corruption : Ravinala Airports et la communauté aéroportuaire multiplient les initiatives pour rendre le passage à l'aéroport d'Ivato plus fluide, confortable et agréable.

Une démarche qui place désormais l'expérience passager au coeur des priorités, aussi bien au terminal national qu'international.

Améliorations notables

La célébration de la Journée mondiale du passager aérien, hier, a été l'occasion pour Ravinala Airports et l'ensemble de la communauté aéroportuaire de présenter les efforts entrepris pour améliorer la prise en charge des passagers. Parmi les améliorations notables figure la rénovation du terminal national, qui s'inscrit dans une volonté de moderniser les espaces et d'offrir de meilleures conditions d'accueil aux voyageurs. Cette évolution s'accompagne également d'une diversification des services et des commodités accessibles aux passagers, afin de répondre à des besoins de plus en plus variés. Parmi les améliorations notables figure la rénovation du terminal national, qui s'inscrit dans une volonté de moderniser les espaces et d'offrir de meilleures conditions d'accueil aux voyageurs.

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Cette évolution s'accompagne également d'une diversification des services et des commodités accessibles aux passagers, afin de répondre à des besoins de plus en plus variés. L'accès gratuit au Wi-Fi permet notamment aux voyageurs de rester connectés, tandis que des bornes de recharge leur offrent la possibilité de recharger leurs appareils électroniques avant le départ. Des équipements devenus essentiels dans un contexte où les outils numériques occupent une place importante dans les habitudes de déplacement. Des zones de détente ont, par ailleurs, été aménagées ou développées pour permettre aux voyageurs de profiter de leur temps d'attente dans un environnement plus convivial. Game Zone, espace beauté et bien-être, espaces dédiés aux enfants ou encore espaces confort sont désormais disponibles au sein de l'aéroport d'Antananarivo.

Journée mondiale

C'est dans cette dynamique d'amélioration continue que s'inscrit la célébration de la quatrième édition de la Journée mondiale du passager aérien, organisée hier aux aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be, sous l'impulsion de Ravinala Airports. Pour cette édition, les deux plateformes ont choisi de mettre à l'honneur l'art et le savoir-faire artisanal malgache à travers différentes animations culturelles et des distributions de goodies destinées aux voyageurs. À Ivato, la cérémonie d'ouverture a notamment été marquée par le vernissage de l'exposition « Raphia Bloom », une initiative de l'association Made For A Woman. À travers les oeuvres présentées, cette exposition met en lumière le potentiel artistique et créatif du raphia, tout en offrant aux passagers une occasion de découvrir une facette du patrimoine et de la créativité malgache.