Le projet IRC.App a remporté la finale nationale de l'Orange Summer Challenge 2026. Cette plateforme de services de santé destinée aux entreprises a été présentée à l'Orange Digital Center (ODC) de Soarano, en présence d'Aminata Ndiaye Niang, directrice générale d'Orange Madagascar. Pendant trois mois, 28 jeunes talents et quatre porteurs de projets ont travaillé sur des solutions faisant appel à l'intelligence artificielle (IA).

Quatre projets en lice

Placée sous le thème « AI as a Business Accelerator », cette édition a réuni quatre équipes. Irooa met en relation les agriculteurs avec les acheteurs et les acteurs de la filière. Vyrelion propose des assistants d'intelligence artificielle pour automatiser les tâches professionnelles. Robia Copilot associe outils numériques et Internet des objets (IoT) pour améliorer l'expérience client dans les points de vente.

368 jeunes

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Les participants ont bénéficié de l'encadrement des mentors de l'École du Code et du FabLab, des équipes d'Orange Madagascar et de partenaires comme AWS, Canva, Meta et NVIDIA. Le programme panafricain et moyen-oriental mobilise au total 368 jeunes répartis en 60 équipes dans 15 pays. Lauréat de cette édition, IRC.App représentera Madagascar à la finale internationale. Les quatre équipes intégreront aussi la phase d'incubation d'Orange Fab Madagascar pour poursuivre le développement de leurs solutions et préparer leur commercialisation.