Dans le Grand Sud, l'épuisement des stocks alimentaires, l'endettement et la faiblesse des revenus agricoles prolongent les difficultés des ménages. Selon les perspectives publiées par FEWS NET en octobre 2026, la crise pourrait persister jusqu'en mai 2027. Parallèlement, les financements disponibles en septembre ne couvraient qu'une faible partie des besoins d'assistance annoncés.

La crise alimentaire dans le Grand Sud dépasse désormais la seule question des précipitations. Les mauvaises récoltes de la campagne 2025-2026 ont réduit les réserves des ménages, tandis que l'endettement et la raréfaction des emplois agricoles affaiblissent leur pouvoir d'achat. Dans ses perspectives d'octobre, le Réseau de systèmes d'alerte précoce contre la famine (FEWS NET) souligne que certaines familles réduisent leurs repas, achètent à crédit ou vendent prématurément leurs récoltes pour rembourser leurs dettes.

Selon les projections IPC publiées en juillet, 3,72 millions de personnes pourraient connaître une insécurité alimentaire aiguë de crise ou pire à Madagascar entre octobre 2026 et février 2027. Cette estimation concerne l'ensemble des zones évaluées, et non exclusivement le Grand Sud.

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Face à cette situation, le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit d'assister environ 89 500 ménages dans 32 communes du Grand Sud entre octobre 2026 et mars 2027. Cependant, selon les données financières de septembre reprises par FEWS NET, les financements confirmés, estimés à cinq millions de dollars, ne couvraient alors que 6% des besoins de l'intervention envisagée. Les transferts monétaires généralement prévus, de 140 000 ariary mensuels par ménage, ne représenteraient qu'environ un quart des besoins minimaux d'une famille de cinq personnes. Dans ce contexte, l'enjeu consiste à mobiliser davantage de ressources humanitaires et à restaurer durablement les revenus agricoles pour réduire la dépendance des ménages à l'assistance.