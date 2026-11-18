L'enseignement supérieur malgache franchit un cap décisif vers la modernisation numérique.

Une délégation officielle composée de représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications (MNDPT) et du Centre national de télé-enseignement de Madagascar (CNTEMAD) a signé un protocole d'accord stratégique avec l'Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI). Ce partenariat vise à renforcer les compétences numériques, l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes.

Accès

Au coeur de cette alliance figure la transformation du CNTEMAD en une véritable université virtuelle publique. Fort de ses 54 centres régionaux et accueillant entre 13 000 et 15 000 étudiants chaque année, l'établissement amorce ainsi une refonte majeure de son modèle pédagogique. Soutenue par le projet DECIM (Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar), financé par la Banque mondiale sous l'égide du MNDPT, cette transition numérique ambitionne de démocratiser l'accès à une formation supérieure de qualité sur l'ensemble du territoire national.

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Innovation

Au-delà de la digitalisation des cursus, l'accord, qui s'appuie sur l'expertise indonésienne, prévoit la création de technoparks. Ces pôles d'excellence serviront de passerelles concrètes entre le monde académique, l'innovation et les investisseurs, offrant aux jeunes porteurs de projets un cadre propice à la création et au développement de leurs propres entreprises. À travers cette synergie institutionnelle et internationale, Madagascar entend doter sa jeunesse des outils nécessaires pour devenir le véritable moteur du développement économique du pays.