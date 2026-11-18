Madagascar entend transformer ses revendications climatiques en projets concrets. À la COP31, à Antalya, cinq projets nationaux représentant 79,13 millions de dollars sont annoncés comme prêts à être soumis au Fonds pour les pertes et préjudices. Cette démarche, portée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ouvre des perspectives de financement pour la Grande Île, sans toutefois constituer une garantie de décaissement.

La diplomatie climatique malgache avance avec des dossiers à défendre. Le 14 novembre 2026, en marge de la COP31 en Turquie, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Andriatsihala Nolave Luck Aristide, s'est entretenu avec le directeur exécutif du Fonds pour la réponse aux pertes et préjudices (FRLD). Au coeur des discussions figurent cinq projets nationaux totalisant 79,13 millions de dollars, auxquels s'ajoutent deux projets multinationaux représentant une enveloppe régionale envisagée de 35,27 millions de dollars.

Cette initiative marque une étape dans la recherche de ressources destinées à répondre aux conséquences des catastrophes climatiques. Les cyclones Fytia et Gezani, survenus en 2026, ont notamment accentué les besoins de reconstruction et d'accompagnement des populations sinistrées. Si les cinq dossiers sont annoncés comme prêts à être soumis, leurs intitulés, leurs budgets respectifs, leurs localisations et leurs bénéficiaires restent à préciser publiquement.

Les perspectives pourraient néanmoins s'élargir

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Selon le ministère, l'enveloppe internationale du premier cycle de financement du Fonds pour la réponse aux pertes et préjudices est passée de 250 à 342 millions de dollars. Cette augmentation concerne l'ensemble des pays éligibles, dont Madagascar. La démarche engagée à Antalya par Andriatsihala Nolave Luck Aristide traduit ainsi une volonté de donner une dimension opérationnelle au plaidoyer climatique malgache. L'enjeu consiste, en effet, à faire franchir aux projets les étapes de soumission, d'évaluation et d'approbation. La concurrence pour ces ressources demeure toutefois importante, alors que les besoins des pays vulnérables dépassent largement les financements disponibles.

Pour Madagascar, les attentes sont considérables car, derrière les montants sollicités, se trouvent des infrastructures endommagées, des terres agricoles dévastées et des familles confrontées aux conséquences répétées des catastrophes. La prochaine étape décisive sera donc l'obtention effective des financements, suivie de leur traduction en réalisations mesurables.