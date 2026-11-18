L'aventure des Barea U23 dans les éliminatoires de la CAN 2027 s'est achevée au deuxième tour préliminaire. Battus à l'aller (1-0) puis au retour (3-2) par l'Afrique du Sud, les protégés de Boualem Mankour quittent la compétition avec de regrets, dans un contexte marqué par plusieurs turbulences avant même leur départ.

La marche était finalement trop haute pour les Barea U23. Opposés aux Bafana Bafana mardi au Tshwane-Lucas Moripe Stadium, les jeunes Malgaches se sont inclinés sur le score de 3 buts à 2 lors du match retour du deuxième tour préliminaire. Après la défaite 1-0 concédée quelques jours plus tôt sur la même pelouse, Madagascar quitte la compétition avec un score cumulé de 4 buts à 2. Les Sud-Africains ont rapidement pris les commandes de la rencontre. Dès la 8e minute, Quwan Plaatjies profite d'une erreur défensive pour ouvrir la marque face à Christopher Cladec-Laguesse. Très en vue depuis le début de cette double confrontation, l'attaquant sud-africain récidive avant la demi-heure de jeu et permet aux siens de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable de deux buts.

Loin de baisser les bras, les jeunes Barea sont revenus avec de meilleures intentions après la pause. Leur persévérance est récompensée à la 56e minute lorsque Brayans Raveloarison réduit l'écart après une première tentative repoussée par le poteau. Madagascar croit alors à un retour, mais les occasions manquées vont coûter cher. À la 67e minute, Mpho Padime redonne deux longueurs d'avance aux locaux d'une frappe précise. Les Malgaches continuent pourtant à se battre jusqu'au bout. En fin de match, William Rambeloson, fraîchement entré en jeu, réduit encore l'écart sur une phase arrêtée. Un sursaut insuffisant pour inverser le cours de la rencontre face à une équipe sud-africaine plus réaliste dans les zones décisives.

Polémiques avant le coup d'envoi

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Au-delà du terrain, cette campagne aura également été perturbée par plusieurs épisodes qui ont animé les débats avant même le départ de la délégation. Le sélectionneur Boualem Mankour n'avait pas pu embarquer avec son groupe depuis Ivato en raison, notamment, d'un problème administratif lié à son visa, il n'a rejoint l'équipe que plus tard. La publication puis la modification de la liste des joueurs retenus avaient également suscité de nombreuses interrogations au sein des observateurs du football malgache. Malgré cette élimination, les Barea U23 ont montré par séquences qu'ils étaient capables de rivaliser avec une nation majeure du football africain. Reste, désormais, à tirer les leçons de cette campagne pour préparer les prochaines échéances et poursuivre le développement de cette génération prometteuse.