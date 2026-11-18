Le gymnase couvert de Mahamasina était en effervescence lors des retrouvailles et des revanches, dimanche, à l'occasion de la deuxième édition de l'« Ala Vela Légende », organisée par la Fédération malgache de kick-boxing.

Devant un public nombreux composé de passionnés, de supporters et d'anciens pratiquants, les 36 combattants engagés ont offert des affrontements de haut niveau. Sur le ring, les têtes d'affiche ont confirmé leur statut. Eric Vazah (Roi sauvage) s'est imposé face à Francice (Super A), Boyka (COSFA) a dominé Tyson (KFAM), Lavakely (COSFA) a pris le meilleur sur Hery (SCORPION), tandis que Joel (CISC) a montré toute l'étendue de son potentiel en battant Ifaliana (SAGESSE). Faray (SCORPION) a également répondu présent en prenant le dessus sur Zo Sitraka.

Pour le président de la fédération, José, cette deuxième édition est une réussite totale. « Cet événement a ravivé la passion du public pour le kick-boxing. L'implication des maîtres de salle et des entraîneurs démontre que toute la famille du kick-boxing avance dans la même direction. Ce succès ne profite pas seulement à la fédération ou aux ligues régionales, mais à toute la discipline. L'Ala Vela permet aussi de raviver d'anciennes rivalités : certains ont pris leur revanche, d'autres attendent encore leur heure. Malgré les années, les anciens conservent leur valeur et leur expérience. Nous préparons déjà la troisième édition », a-t-il souligné. Présent pour honorer l'événement, l'ancien président de la fédération, Jolce, s'est montré admiratif du niveau affiché.

« Les jeunes talents émergent, mais les anciens restent compétitifs. Le niveau général progresse constamment. J'espère que cette dynamique se poursuivra afin que Madagascar puisse, un jour, reconquérir un titre mondial, car nos athlètes en ont largement le potentiel », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres