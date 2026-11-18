Le rêve de qualification pour la CAN Pamoja 2027 s'est définitivement envolé pour Madagascar. Battus 2-0 par la Guinée-Bissau mardi à Bissau, les Barea sont mathématiquement éliminés à deux journées de la fin. Une issue qui marque également l'échec de la mission confiée à Corentin Martins, prolongé avec l'objectif de conduire la sélection malgache à la prochaine phase finale continentale.

Le verdict est tombé au stade du 24-Septembre

Les Barea disent adieu à la CAN 2027. Dans l'obligation de réaliser un résultat positif pour rester en course, ils ont cédé face à une équipe bissau-guinéenne plus réaliste et mieux organisée. Après le nul (1-1) concédé à Meknès lors du match aller, Madagascar devait relever un véritable défi à l'extérieur. La marche s'est finalement révélée trop haute. La rencontre a basculé peu après la demi-heure de jeu. Sur une perte de balle dans sa moitié de terrain, Madagascar a laissé une opportunité que Mama Baldé n'a pas manqué de convertir pour ouvrir le score. Les Malgaches ont tenté de réagir, mais ont peiné à inquiéter réellement le portier adverse. Au retour des vestiaires, les Djurtus ont continué à maîtriser les débats avant de faire le break à la 70e minute grâce à Rodrigues, parfaitement servi au coeur de la surface.

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Martins échoue

Offensivement, les Barea n'auront jamais trouvé les solutions. Symbole des difficultés rencontrées, le premier tir cadré malgache n'est intervenu qu'à l'approche du dernier quart d'heure. Un chiffre qui illustre le manque d'efficacité observé tout au long de cette campagne. Avec deux matchs nuls et deux défaites en quatre sorties, Madagascar totalise seulement deux points. Insuffisant pour rivaliser avec une Guinée-Bissau désormais installée en tête du groupe avec dix unités. Même en remportant ses deux dernières rencontres, la sélection malgache ne pourrait plus combler son retard. Cette élimination précoce soulève inévitablement des questions. Malgré quelques séquences encourageantes, les Barea n'ont jamais réussi à enchaîner les résultats nécessaires pour rester dans la course. Corentin Martins échoue ainsi dans l'objectif principal qui lui avait été assigné : qualifier Madagascar pour la CAN 2027.

Handicap

Au-delà de l'aspect sportif, la sélection a également continué à subir les conséquences de l'absence d'un stade homologué sur le sol malgache. Contraints d'accueillir leurs adversaires au Maroc depuis plusieurs années, les Barea ont été privés du soutien direct de leur public lors des rencontres considérées comme « à domicile ». Un handicap non négligeable dans une campagne où chaque détail a compté. Les deux dernières journées, prévues en mars 2027, n'auront désormais plus d'incidence sur la qualification. Elles serviront surtout à préparer l'avenir et à tirer les enseignements d'une campagne qui n'aura jamais véritablement décollé.