Les récentes tensions pourraient avoir été largement provoquées par des réseaux de trafic de drogue. C'est ce qu'a affirmé Navin Ramgoolam en réponse à une question du député Joe Lesjongard lors du PMQT sur l'arrestation d'un trafiquant présumé durant les troubles. Selon les renseignements recueillis par la police, les violences auraient visé des cibles précises, notamment des postes de police et des bureaux de l'ADSU. Le tribunal de district de Bambous aurait également été ciblé.

Le PM a expliqué que ces attaques auraient eu pour objectif de détruire des dossiers et des éléments de preuve liés à des affaires de drogue. Il a confirmé qu'une personne soupçonnée de trafic de stupéfiants avait été arrêtée pendant les tensions. Il a également révélé qu'au moins trois autres personnes, soupçonnées d'être des trafiquants de drogue impliqués dans ces violences, devraient prochainement être interrogées par les enquêteurs.

Toutefois, Navin Ramgoolam a refusé de fournir davantage de précisions sur leur identité et l'évolution de l'enquête, invoquant la sensibilité du dossier. Les enquêteurs cherchent désormais à établir les liens éventuels entre les organisations criminelles et les violences survenues en octobre. Navin Ramgoolam a insisté sur la nécessité de préserver la confidentialité des investigations afin de ne pas alerter les suspects, compromettre les opérations ou exposer les informateurs.

Pour le PM, la lutte contre les réseaux organisés exige autant de rigueur que de discrétion, particulièrement lorsque les investigations portent sur des organisations susceptibles de chercher à entraver directement le travail des forces de l'ordre.

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