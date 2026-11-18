La décision du comité de politique monétaire de relever le Key Rate de 4,75 % à 5 % provoque ces jours-ci des débats passionnés. Les entrepreneurs comme les citoyens lambda ont parlé d'une même voix, partageant leurs craintes légitimes à l'effet que le service de la dette pourrait devenir insoutenable. Pourtant, cette hausse du taux directeur de 25 points de base est marginale et, concrètement, se traduira par une augmentation du coût du crédit de 0,25 %.

Si dans le cas des petits et moyens entrepreneurs, le relèvement du Key Rate implique une charge additionnelle sur leur trésorerie avec aucune voie de secours, en revanche, dans le cas des ménages, les frais supplémentaires associés aux remboursements des prêts bancaires auraient, théoriquement, dû être amortis par les intérêts perçus sur l'épargne. Mais, le fond du problème, c'est que la grosse majorité des Mauriciens sont lourdement endettés auprès des établissements de crédit et que, parallèlement, ils épargnent de moins en moins. Autrement dit, ils disposent de moins de revenus disponibles.

Les chiffres officiels confirment cet état de choses. Ainsi, le taux d'épargne nationale, qui est mesuré comme un pourcentage du Gross national disposable income, n'en mène pas large. Dans sa dernière livraison sur les comptes nationaux, Statistics Mauritius indique que le Gross national saving a lourdement chuté, passant de 17,1 % en 2023 à 17 % en 2024 et à 15 % en 2025, mais qu'il devrait remonter à 15,7 % cette année.

Concernant l'endettement des ménages, il a pris une trajectoire tout à fait opposée. Les derniers chiffres du ministère des Finances révèlent que la dette des ménages a grimpé de Rs 201,9 milliards à Rs 220,3 milliards sur la période de janvier à septembre 2026, soit une progression inquiétante de 9,1 %. Autre constat : les crédits immobiliers représentent environ 70 % des prêts bancaires, soit un total de Rs 154,6 milliards à fin septembre. Comme on le sait, il s'agit là de prêts étalés sur le long terme, voire sur le très long terme.

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Au vu du niveau d'endettement de la population, il paraît désormais clair que chaque décision de politique publique ou touchant à la politique monétaire devra à l'avenir être jaugée avec minutie.

Pour revenir à la récente décision de la Banque centrale d'ajuster son taux directeur, elle est le résultat d'un arbitrage entre la croissance et l'inflation. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz, Maurice se retrouve dans une situation impossible, avec notre facture pétrolière grimpant à Rs 57,3 milliards rien que sur la période de janvier à juillet, alors que sur l'ensemble de l'année 2025, le pays avait dépensé Rs 66 milliards pour l'achat de carburants. Cela a mis une pression insoutenable sur les prix.

Ces dernières semaines, la situation s'est complexifiée avec l'inflation en glissement annuel s'accélérant à 6,4 % en octobre. Si pour 2026, la Banque de Maurice estime que l'inflation annuelle devrait s'établir à 4,7 %, un taux en deçà des prévisions de 5 % de SBM Insights, en revanche, elle se montre moins optimiste dans une perspective à court terme, anticipant un taux d'inflation annuelle de 5,5 % pour 2027. Dans ce contexte, la Banque de Maurice, dont l'un des mandats établis en vertu du Bank of Mauritius Act est de garantir la stabilité des prix, se devait d'intervenir pour amorcer le début d'une politique de désinflation. De ce point de vue, le relèvement du Key Rate se justifiait d'autant plus que le cadre de politique monétaire impose à la Banque centrale de garder l'inflation dans une fourchette cible de 2 - 5 %, avec un taux médian de 3,5 %.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la stabilité des prix est le socle d'une croissance durable, comme l'a d'ailleurs rappelé la Gouverneure de la Banque de Maurice, Priscilla Muthoora Thakoor. Certes, la hausse du Key Rate fait mal aux entreprises comme aux ménages, mais le risque d'une détérioration du paramètre de l'inflation et celui d'une glissade de la roupie face aux principales devises est réel. N'oublions pas non plus qu'en 2021, soit au début de la guerre en Ukraine, l'impact sur les chaînes d'approvisionnement mondiales était encore plus grand qu'aujourd'hui. À l'époque, l'inflation se situait autour de 10 %. Pour casser la tendance inflationniste, la Banque centrale avait, en l'espace de 12 mois, relevé le taux directeur de 1,85 % à 4,5 %, avec des conséquences que l'on connaît sur le coût du crédit.