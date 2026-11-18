Philippe Eloïc Genave et Francesca Chevery, 27 ans, ont été arrêtés le samedi 14 novembre à l'aéroport de Plaine-Corail par l'ADSU de Rodrigues. Environ un kilo de cannabis était dissimulé dans quatre paires de sandales. Agissant sur renseignements, les enquêteurs ont intercepté les deux suspects vers 19 h 25, alors qu'ils étaient en possession de leurs bagages. Après que ceux-ci ont décliné leur identité, les policiers les ont conduits dans les locaux de l'ADSU pour une fouille.

La fouille corporelle n'a rien donné. Dans les bagages, en revanche, les enquêteurs ont trouvé quatre paires de sandales de marque Marina Rossi, rangées dans des boîtes distinctes. Passées au scanner, elles ont révélé des matières suspectes sous les semelles. Ouvertes en présence des suspects, les chaussures contenaient des feuilles végétales soupçonnées d'être du cannabis, pour un poids brut d'environ un kilogramme. Informés de leurs droits, les deux suspects ont gardé le silence lors de leur interrogatoire.

Philippe Eloïc Genave fait aussi l'objet d'une procédure distincte pour blanchiment d'argent : une somme de Rs 725, retrouvée en sa possession, a été saisie, les enquêteurs la soupçonnant de provenir du trafic de drogue. L'enquête se poursuit pour déterminer la provenance et la destination de la drogue, ainsi que le rôle de chacun des suspects.