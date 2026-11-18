Demain sera célébrée la journée mondiale de la philosophie aux universités de Tuléar et de Tananarive.

À Tuléar, l'amphithéâtre Fiakara Jean Ferlin accueillera, à 14h, une conférence du docteur Claris Hubert Mamitiana sur son livre « Ambondrombe ou la métaphysique de la mort ». La deuxième rencontre sera animée par le doyen de la faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines, le docteur Tombo Jaovola. À partir de 13h, il traitera du « Ny filozofian'ny Ntaoloao amin'ny olombelona hoe "Aleo very tsikalakalam - bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana" ; hevitra fonosiny sy ny mety fivoarany amin'izao andro iainantsika izao ». Un vaste sujet d'actualité.

À Tananarive, les organisateurs de la mention philosophie annoncent : « Une conférence avec Antonio A. Casilli et Paola Tubaro, et la projection du documentaire "In the Belly of AI" d'Henri Poulain. Une occasion de regarder derrière les écrans et de découvrir le travail humain qui alimente l'intelligence artificielle. » Ce sera à partir de 9h à la Bibliothèque et Archives universitaires d'Antananarivo.