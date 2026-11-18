Un séjour de 15 jours dans l'Empire du Milieu attend Maminirina Harimalala, Miss Maman 2026, qui a pris l'avion hier. C'est le gros lot que lui réserve l'organisation cette année. Un programme bien chargé, destiné à lui faire découvrir les richesses de la Chine, attend la maman de Haute-Matsiatra.

Grand départ. Le rêve de Maminirina Harimalala de partir en vacances à l'étranger se réalise dans les meilleures conditions. Elle est partie en Chine hier et y séjournera pendant deux semaines. Les visites de Canton Tower, du Water Park, de l'aquarium et de Window of the World, à Guangzhou, font partie du programme offert avec plaisir par Sky Fast Mada et Royal Drive Madagascar. « C'est mon premier voyage à l'étranger. Mes parents, mon frère et ma soeur se sont joints à moi pour cette belle aventure. Je vais combiner vacances et voyage d'affaires pour faire d'une pierre deux coups », se réjouit la candidate de Haute-Matsiatra lors de son départ de l'aéroport international d'Ivato.

Pour rappel, la jeune mère de deux enfants a remporté la 6e édition du concours Miss Maman Madagascar, qui s'est tenue le 14 juin. Elle a obtenu la meilleure note du jury, face aux vingt candidates venues de différentes régions de Madagascar. Elle s'est distinguée par son allure pleine d'énergie lors de ses différentes prestations sur scène : en tenue de soirée sur le thème de « Diva Glamour », en tenue traditionnelle mettant en valeur le look betsileo, avec ses couleurs vives et sa coiffure en chignon tressé, et surtout par son éloquence lors de son discours présentant son projet de promotion des mères de famille. « Je suis leur porte-parole maintenant et on va agir ensemble », confie l'entrepreneure de Haute-Matsiatra.