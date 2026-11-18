Le pays veut passer des promesses aux actes. Lors du High-Level Segment de la COP31, hier à Antalya, en Turquie, le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, a présenté les cinq résultats que Maurice attend de cette conférence, de la finance climatique à la transition juste. Dans sa déclaration, Rajesh Bhagwan a félicité la Turquie pour sa présidence de la COP31 et l'Australie pour son rôle de premier plan dans les négociations. Maurice s'aligne sur les positions de l'Alliance of Small Island States, du Groupe africain de négociateurs et du G77 et Chine. Le ministre a dit ne pas s'exprimer seul, mais porter la voix des Mauriciens : des femmes qui tiennent les familles unies, des personnes âgées qui ont vu leur île changer en une génération, des jeunes et des enfants qui s'interrogent sur leur avenir, ainsi que des agriculteurs, des pêcheurs et des communautés côtières, en première ligne face au dérèglement climatique.

Pour un petit État insulaire, a-t-il affirmé, la limite de 1,5 °C «n'est pas un slogan, mais une ligne de survie autant qu'un engagement». Il a rappelé les objectifs de la NDC 3.0 : réduire les émissions de 40 %, porter la part des énergies renouvelables à 60 % de la production d'électricité et sortir du charbon d'ici 2035. «Ambition chez nous, partenariat à l'extérieur» : le pacte que Maurice propose, résume-t-il.

Appelant à ce que cette COP soit celle de la mise en oeuvre effective, le ministre a exposé cinq résultats attendus à Antalya. Il demande d'abord une finance climatique prévisible, versée intégralement, principalement sous forme de dons et facile d'accès pour les petits États insulaires. Il réclame ensuite des progrès réels sur l'adaptation, avec un mécanisme crédible permettant de suivre les moyens de mise en oeuvre, ainsi que le comblement du déficit de financement des pays en développement et une hausse substantielle des financements consacrés à l'adaptation.

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Troisième attente : un Fund for Responding to Loss and Damage pleinement doté, qui atteigne sans délai les plus vulnérables. Maurice veut aussi que l'océan soit reconnu comme un pilier central de l'action climatique, mais aussi pour son potentiel en matière d'économie bleue. Enfin, le ministre plaide pour une transition juste qui ne laisse «aucun travailleur, aucune communauté, aucune île» de côté.

Rajesh Bhagwan a conclu en soulignant que les petites îles sont souvent décrites par ce qui leur manque, alors que l'influence se mesure en crédibilité. «Petites par la taille, pas par la vision» : Maurice ne demande pas de la sympathie, mais un partenariat pour bâtir sa résilience. Il a souhaité qu'Antalya soit retenue comme le moment où les promesses se traduisent en résultats concrets.