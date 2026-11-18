La troisième édition du Festival du Civisme (Festi Civisme) s'est ouverte ce mercredi 18 novembre 2026 au Foyer des Jeunes et de la Culture (FJC) de Yeumbeul Nord. Placé sous le signe de l'engagement citoyen et de la professionnalisation des jeunes, l'événement qui aura lieu pendant deux jours entend faire de la jeunesse un acteur central du développement local.

Pensé comme un carrefour d'apprentissage, de dialogue et d'action, le Festi Civisme qui se tient du 18 au 19 novembre 2026 dans la banlieue dakaroise, combine sensibilisation citoyenne, actions environnementales et renforcement de capacités.

Selon un communiqué reçu mercredi, il y aura au programme des formations en gestion de projet, des ateliers de management artistique et des masterclass consacrées à la digitalisation des produits culturels. Des activités de reboisement, de nettoiement et de sensibilisation à la protection de l'environnement viendront également rythmer ces deux journées.

« Le civisme ne doit pas se limiter aux discours, aux sensibilisations ou aux campagnes de mobilisation. Il doit également se traduire par des actions concrètes qui permettent aux citoyens, particulièrement aux jeunes, de prendre leurs responsabilités et de devenir des acteurs du développement de leur communauté », a expliqué l'entrepreneur culturel, Christian Tity Mendy, initiateur de ce festival.

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D'après lui, ce rendez-vous culturel s'adresse à un public diversifié. Ce sont notamment des artistes émergents et confirmés, porteurs de projets, artisans, entrepreneurs culturels, associations, organisations culturelles, étudiants, jeunes, femmes, ainsi que des représentants d'ONG et de structures engagées dans le développement local.

Les formations proposées sont des modules de renforcement de capacités, non certifiants, destinés à transmettre des compétences pratiques directement applicables.

« Nous ne pouvons pas simplement demander aux jeunes de s'engager, de prendre des initiatives et de contribuer au développement de leur société sans leur donner les moyens et les compétences nécessaires pour y parvenir », a ajouté Christian Tity Mendy.

La formation en gestion de projet vise ainsi à aider les porteurs d'initiatives à structurer, planifier et financer leurs projets. Le module de management artistique accompagne artistes, managers et agents dans le développement de carrière, la communication, la négociation et la gestion des opportunités.

Avec la masterclass sur la digitalisation des produits culturels, l'initiateur souhaite former les jeunes de Yeumbeul, notamment sur la distribution musicale sur les plateformes de streaming, la présence en ligne, la fidélisation d'une communauté et les stratégies de monétisation, avec le concept des « 1 000 vrais fans ».

D'ailleurs, il estime que cette formule hybride répond à des besoins identifiés sur le terrain, notamment dans la banlieue dakaroise. Il s'agit du manque d'ingénierie culturelle, fragilité des petites structures, difficultés de professionnalisation des artistes et de transformation des idées en projets concrets.

« Au fil des éditions, nous avons compris qu'un festival culturel peut aller bien au-delà de la dimension festive et du divertissement. Il peut devenir un véritable outil de sensibilisation, de mobilisation citoyenne et de développement local », explique l'organisateur.

Le « Festi Civisme » contribue également à dynamiser l'activité économique locale, au bénéfice des commerçants, restaurateurs, artisans et petits entrepreneurs, tout en valorisant les initiatives locales et l'entrepreneuriat culturel.