Les députés sont convoqués en séance plénière ce mercredi 18 novembre 2026 à 10 H 00. L'ordre du jour porte sur l'examen du projet de budget 2027.

Selon un communiqué de l'Assemblée nationale, les points suivants seront abordés. Il s'agit notamment des considérations générales ; de l'examen des recettes ; du plafond des autorisations des dépenses du budget général et des autorisations des opérations d'emprunt, à savoir la dette publique.

Il convient de noter que, concernant le projet de loi de finances initiale (LFI) 2027, aucun budget des différents ministères n'a été voté en commission par les députés de Pastef qui composent la majorité de l'hémicycle.

Ainsi, après le rejet de la loi de finances rectificative 2026 et ces rejets en commission, on peut s'attendre à ce que l'Assemblée nationale n'adopte pas la LFI 2027.

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Il urge de relever que face à cette situation, l'État dispose d'autres mécanismes pour contourner le vote de l'Assemblée nationale. En fait, l'article 86, alinéa 6 de la Constitution du Sénégal permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur l'adoption d'un texte de loi, rendant le texte adopté sauf vote d'une motion de censure dans les 24 heures.

Le chef de l'État a également la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale dès le 2 décembre prochain et de convoquer de nouvelles élections législatives dans les prochains mois.