Lancé officiellement à la Place de la Nation, le Dakar Art Platform se tiendra du 19 au 26 novembre en écho à la Biennale de Dakar. Parrainé par Moussa Sène Absa et porté par Dr. Youma Fall, ce salon ambitionne de pérenniser la scène artistique sénégalaise entre rétrospective historique et formation des jeunes curateurs.

Le lancement du Dakar Art Platform s'est tenu ce lundi 16 novembre à la Place de la Nation. Cet événement est prévu en parfaite complémentarité avec la grande Biennale de Dakar, qui se déroule du 19 novembre au 19 décembre. Cette première édition du salon d'art contemporain profite du parrainage artistique de Moussa Sène Absa. Porté par l'agence Tandem Africa Events et dirigé par la commissaire Dr. Youma Fall, ce projet veut offrir une structure solide pour valoriser la scène artistique.

Dès le début, la commissaire a expliqué pourquoi ce projet est né. Elle a partagé sa vision avec ces mots précis : « Tandem a constaté que pendant la Biennale de Dakar, Dakar en fait est transformé, on dirait une île flottante sur un océan de couleur pendant un certain temps.

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Mais qu'est-ce qui reste de ce récit-là ? Qu'est-ce qui reste de ces consécrations ? Il ne reste pas grand-chose après. Et donc, on s'est décidé d'investir ce trou ou ce vide, c'est-à-dire un marché. »

Ensuite, elle a présenté l'exposition centrale intitulée « Au fil de l'histoire ». Cette grande rétrospective retrace toute l'évolution de l'art contemporain au Sénégal depuis l'année 1966. En parlant du choix d'inviter des artistes étrangers dans cette fresque nationale, elle a tenu à préciser que : « L'art contemporain du Sénégal avec des invités étrangers, ça va paraître bizarre, mais le Festival mondial des arts nègres est le point de départ de l'histoire de l'art contemporain du Sénégal. Et donc, on ne peut pas replacer ce contexte-là sans pour autant le replacer avec l'environnement qui va avec. »

Cette belle exposition réunit trente-six créateurs, allant des figures historiques bien connues aux nouveaux talents de la jeune génération. Le salon propose aussi un espace de formation et de transmission très important, nommé le « Curator Lab ». Dirigé par Massamba Mbaye, il aide et accompagne les jeunes commissaires d'exposition dans leur parcours.

Mettant en valeur cet apprentissage, la Dr Youma Fall a ajouté : « Le Curator Lab, c'est le troisième élément du salon, parce qu'on s'est dit la transmission, elle est essentielle. Comment accompagner les jeunes curateurs pour en faire un métier et participer à l'économie de cette créativité dans le continent ? »

Pour finir, le salon va s'installer pour une durée d'une semaine sur la Place de la Nation. Il propose des espaces modulables, des stands clés en main ainsi que des zones de détente et des salons pour les visiteurs et les professionnels.

Ce nouveau rendez-vous culturel vient enrichir, dynamiser et pérenniser l'écosystème de l'art au Sénégal, tout en restant en parfaite harmonie avec la grande manifestation internationale. C'est une opportunité formidable pour faire rayonner la créativité africaine sur la scène internationale et offrir une vraie visibilité à tous les passionnés d'art.