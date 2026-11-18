Faire de la formation un véritable levier de transformation du secteur agricole. C'est l'ambition de Novagri à travers Vitagro, son centre d'excellence et de formation implanté à Keur Pathé, dans la commune de Mboro.

Axée sur la recherche, l'innovation, l'agro-industrie et le développement durable, cette infrastructure entend contribuer à la souveraineté alimentaire et à la modernisation de l'agriculture sénégalaise.

L'originalité du centre repose sur une approche pédagogique alliant enseignements théoriques et apprentissage pratique, afin de préparer les apprenants aux réalités des métiers agricoles.

Ses activités s'articulent autour de quatre filières principales : le lait, l'aviculture, la pisciculture et l'agriculture. Le dispositif comprend également la valorisation des espèces végétales rares ou menacées.

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Le lancement officiel des activités a été présidé, le lundi 16 novembre 2026, à Dakar, par le ministre de l'Agriculture, le Dr Cheikh Oumar Ba. Saluant la pertinence de cette initiative, il a exprimé la volonté de l'État d'accompagner un projet en phase avec les ambitions nationales en matière de souveraineté alimentaire.

La cérémonie a également été marquée par un hommage au Pr Aminata Sall Diallo, agrégée de physiologie, dont le nom a été attribué à la première promotion. Figure reconnue du monde universitaire, elle s'est illustrée par son engagement dans la transmission du savoir et la formation de générations d'universitaires, dont plusieurs sont devenus recteurs.

Intitulée « Du savoir à l'impact : former pour transformer l'agriculture et la société », sa leçon inaugurale a mis en lumière le rôle stratégique de l'agriculture moderne dans les politiques de formation. Elle a notamment rappelé la nécessité de renforcer les enseignements professionnalisants pour mieux répondre aux besoins du secteur et accompagner les ambitions de développement du pays.