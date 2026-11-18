La commune de Ndiébène Gandiol, dans la région de Saint-Louis, accueillera cette année la Journée mondiale des toilettes qui sera célébrée le 19 novembre 2026. Selon un communiqué de la tutelle, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye.

L'accès à des toilettes sûres reste un enjeu majeur de santé publique, de dignité humaine et d'équité sociale. Sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la Direction de l'Assainissement organisera, le jeudi 19 novembre 2026, à Ndiébène Gandiol, dans la région de Saint-Louis, la célébration de la Journée mondiale des toilettes.

« Cette journée constitue un moment privilégié de sensibilisation et de mobilisation autour des enjeux liés à l'accès à des toilettes sûres, hygiéniques et adaptées pour tous. Elle rappelle que l'assainissement ne relève pas uniquement d'une nécessité sanitaire, mais constitue également un impératif de dignité humaine, de protection de l'environnement et de justice sociale », renseigne le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En effet, l'insuffisance d'infrastructures sanitaires adéquates expose, selon la tutelle, les populations à des risques sanitaires et environnementaux importants, tout en accentuant les inégalités sociales. L'accès équitable à des toilettes sûres demeure ainsi une condition essentielle à l'amélioration du cadre de vie et au bien-être des communautés.

À travers cette célébration, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, par le biais de la Direction de l'Assainissement, entend renforcer la sensibilisation des populations, promouvoir les bonnes pratiques d'hygiène et réaffirmer l'engagement des pouvoirs publics en faveur d'un assainissement inclusif et durable.

« Le choix de Ndiébène Gandiol traduit également la volonté de rapprocher les politiques publiques des territoires et de mettre en lumière les enjeux de l'assainissement au niveau des collectivités territoriales », poursuit le texte.

Il faut aussi souligner que cette célébration s'inscrit dans la dynamique de réalisation des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 6, qui vise à garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable.

À travers cette journée, un message fort est lancé : « Garantir des toilettes sûres à chaque citoyen, c'est protéger la santé, préserver la dignité et construire un avenir plus équitable pour tous. »

Il convient de noter que cette cérémonie sera présidée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Dr Cheikh Tidiane Dièye, en présence des autorités administratives et territoriales, des acteurs du secteur de l'assainissement, des partenaires techniques et financiers ainsi que des populations.