Mardi 17 novembre, les Résidences Vives Voix, à Point E, ont accueilli une conversation, émanant de l'initiative dénommée « Sutura » entre deux artistes autour d'une question centrale. « La place de l'artiste à l'international » a été longuement évoquée.

À l'initiative de Vives Voix et le Fonds d'Archives Africaines pour la Sauvegarde des Mémoires, Moridja Kitenge Banza et Léonard Pongo ont confronté leurs expériences et leurs visions du monde de l'art. Un échange sans protocole, mais riche en interrogations sur la mobilité, la reconnaissance et les conditions d'existence des artistes africains sur la scène internationale.

«Ce n'est pas une conférence, c'est une conversation. Elle a d'ailleurs souvent lieu entre nous deux. La seule différence, aujourd'hui, c'est qu'il y a un public.» Dès les premiers mots, Moridja Kitenge Banza donne le ton de la rencontre. Face à lui, Léonard Pongo.

Dans la salle, artistes, chercheurs, étudiants et passionnés d'art prennent place. L'atmosphère se veut détendue, mais les sujets abordés engagent des questions de fond sur la création et sa reconnaissance au-delà des frontières.

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Les deux interlocuteurs ne sont pas étrangers aux réalités de la scène artistique internationale. Né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Moridja Kitenge Banza est un artiste multidisciplinaire installé à Montréal.

Sa pratique traverse la peinture, la photographie, la vidéo, le dessin et l'installation. Lauréat du premier prix de la Biennale de Dakar en 2010 et du Prix Sobey pour les arts en 2020, il développe un travail qui interroge notamment l'histoire, la mémoire et l'identité.

À ses côtés, Léonard Pongo, artiste visuel, photographe et cinéaste belgo-congolais, partage son activité entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Son travail associe photographie, vidéo, textile et installation.

À travers des projets comme The Uncanny et Primordial Earth, il explore les paysages, les imaginaires et les réalités congolaises, tout en proposant d'autres manières de représenter le continent.

L'art peut-il être prisonnier des frontières ?

La question de la circulation des oeuvres et des artistes s'impose rapidement dans la conversation. Après vingt-cinq années de vie au Canada, Moridja Kitenge Banza confie « ne toujours pas comprendre pourquoi les créations artistiques devraient, elles aussi, être soumises aux frontières ». À ses yeux, « l'art porte une vocation universelle qui ne saurait être limitée par le pays de résidence de son auteur ou le lieu où ses oeuvres sont exposées ».

Il s'interroge ainsi sur les critères qui déterminent parfois la reconnaissance internationale d'un artiste. Pourquoi le parcours géographique, la nationalité ou le lieu d'exposition pèseraient-ils autant dans la visibilité d'une oeuvre ? Une logique qu'il juge difficilement conciliable avec la liberté de création.

Les deux artistes défendent, dans cette perspective, la construction d'un marché international de l'art qui prenne véritablement racine en Afrique. Cela suppose de créer des passerelles entre les acteurs du continent et les circuits internationaux. Des initiatives existent, reconnaît Léonard Pongo, mais elles restent encore trop limitées pour permettre aux artistes africains de peser davantage dans les échanges mondiaux.

La mobilité, une inégalité persistante

La question des visas vient donner une dimension très concrète à ce débat sur l'internationalisation de l'artiste. Les difficultés rencontrées par de nombreux créateurs africains pour voyager dans le cadre de leur activité professionnelle sont vivement dénoncées. Derrière les formalités administratives se dessine une inégalité de traitement entre les passeports.

Moridja Kitenge Banza évoque notamment l'expérience d'un artiste qui, avec un passeport congolais, rencontrait d'importantes difficultés à voyager. Avec un passeport occidental, les déplacements deviennent, selon son témoignage, presque naturels. « Il y a dix ans, j'avais du mal à voyager avec mon passeport congolais. Mais, avec un autre passeport occidental, le déplacement s'avère presque naturel.»

Cette différence soulève une interrogation essentielle. Que signifie réellement l'internationalisation d'un artiste lorsque sa mobilité reste conditionnée par sa nationalité ? Pour les deux intervenants, la circulation des oeuvres ne peut être dissociée de celle de leurs créateurs.

Entre rémunération et liberté artistique

Le rapport à l'argent constitue un autre point de discussion. «Il ne faut pas se laisser imposer par les lois du marché», soutient Moridja Kitenge Banza. Léonard Pongo apporte une nuance en soulignant le rôle du parcours et de la préparation de l'artiste dans sa relation à la rémunération.

Selon lui, la manière d'aborder le marché dépend aussi de l'expérience et de la formation acquise en amont. Être rémunéré à la juste valeur de son travail est légitime et nécessaire. Mais l'argent ne doit pas devenir l'unique motivation de la création.

Les deux intervenants se rejoignent ainsi sur la nécessité de préserver l'indépendance de l'artiste et de ne pas réduire sa démarche aux exigences commerciales.

Le positionnement artistique doit, à leurs yeux, rester fondé sur le talent, le travail et la singularité de la démarche. L'artiste ne devrait pas se laisser enfermer par les préjugés ou les influences extérieures.

L'État et la nécessité de politiques culturelles durables

La conversation s'achève sur les rapports entre l'art et le pouvoir politique. Sur ce point, les deux artistes reconnaissent aux autorités publiques une responsabilité dans la promotion de la création. Mais leur intervention doit s'inscrire dans une politique culturelle durable, et non dépendre des goûts ou des orientations personnelles du dirigeant en exercice.

Les figures de Léopold Sédar Senghor et de Mobutu Sese Seko sont évoquées pour illustrer l'intérêt que certains chefs d'État ont pu manifester pour les arts. Les intervenants regrettent toutefois que cette attention institutionnelle ne se soit pas toujours prolongée après leur départ du pouvoir.

Au terme de cette conversation, une idée se dégage. La place de l'artiste à l'international ne se mesure pas uniquement à sa présence dans les galeries, les biennales ou les grandes manifestations culturelles.

Elle dépend aussi de sa liberté de création, de sa capacité à circuler, de la reconnaissance de son travail et de l'existence d'un environnement institutionnel favorable. Autant de conditions qui restent à consolider pour permettre aux artistes africains de prendre pleinement part à la scène mondiale.