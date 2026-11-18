Le classement FIFA du mois de novembre 2026 a été dévoilé. Le Sénégal reste 18e au plan mondial. Côté africain, la sélection entrainée par Patrick Vieira est 2e, derrière le Maroc.

Le Sénégal conserve le rang qu'il occupait depuis la mise à jour du 7 octobre. Les hommes de Patrick Vieira ont pourtant réussi leur fenêtre internationale, avec deux succès contre le Soudan (4-1 et 4-2) et une qualification pour la CAN 2027 désormais officielle. Cela n'a pas suffi à leur faire gagner un rang, mais ils restent dans le top 20 mondial, devant plusieurs nations de renom.

Le Maroc au sommet de l'histoire africaine

Les Lions de l'Atlas sont la grande révélation de ce classement. En passant au 5e rang, ils égalent la meilleure position jamais atteinte par une équipe africaine, celle du Nigeria en avril 1994.

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En tête, l'Espagne reste numéro un malgré sa défaite 3-2 contre l'Angleterre le 15 novembre. Elle devance l'Argentine et la France. Les Anglais complètent le top 4.

Le top 10 africain

Derrière le Maroc et le Sénégal, la hiérarchie continentale se présente ainsi :