Près de 80 000 personnes vivant en situation de pauvreté appartiennent à des ménages dont aucun membre ne fait régulièrement de bilan médical. C'est ce que révèle le National Multidimensional Poverty Index 2022 de Statistics Mauritius, publié en 2026. Le ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, Ashok Subron, a cité ces chiffres, lundi, au Terre-Rouge MultiPurpose Complex, à Pamplemousses, lors d'une session de dépistage organisée par la National Empowerment Foundation (NEF).

Le ministre Subron a également rappelé que, selon la Living Conditions Survey 2024, un Mauricien sur quatre n'a consulté aucun médecin ni effectué de bilan médical au cours de l'année. Face à ce constat, la NEF a lancé, en partenariat avec les ONG Kinouete et AILES, un programme de dépistage et de sensibilisation destiné à 720 jeunes issus de milieux vulnérables. Ce programme d'activités comprend 12 sessions régionales de 60 participants chacune sur la santé mentale, la santé sexuelle et reproductive ainsi que la prévention des addictions. Des dépistages volontaires du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), de l'hépatite et de la syphilis sont également proposés.

La NEF accompagne actuellement quelque 5 000 familles, soit près de 20 000 personnes, alors qu'environ 130 000 personnes vivaient en situation de pauvreté en 2022. Par ailleurs, le plafond mensuel de revenu permettant d'être éligible au Social Register of Mauritius est passé de Rs 14 650 à Rs 16 400 en juillet 2026. Il sera porté à Rs 17 500 en juillet 2027. Cette révision devrait entraîner une hausse de 43,8 % du nombre de ménages éligibles, qui passerait de 5 196 à 7 470 en 2027.