Fiston Niyonzima, un ressortissant rwandais de 22 ans, a succombé à ses blessures mardi 17 novembre, deux jours après un grave accident de la route survenu sur la route de Trio, à Trou-aux-Biches.

Le jeune homme se trouvait à bord d'une motocyclette avec deux autres compatriotes lorsque le deux-roues a été impliqué dans un accident, dimanche 15 novembre. Le conducteur, Erneste Irahari, âgé de 22 ans, et Fiston Niyonzima avaient été grièvement blessés. Le troisième occupant, Olivier Tumwebaze, 23 ans, avait subi une légère blessure à la tête.

Les trois hommes avaient été transportés à l'hôpital. Admis en unité de soins intensifs à l'hôpital SSRN et placé sous assistance respiratoire, Fiston Niyonzima n'a malheureusement pas survécu. Son corps a été transféré à la morgue en vue d'une autopsie.

L'enquête policière se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.