La récolte de cannes chez Agriterra dépasse les volumes enregistrés à la même période l'année dernière. Au 28 octobre, le groupe avait récolté 223 750 tonnes, soit 15 000 tonnes de plus qu'à la même date en 2025. La production de sucre s'élevait à 50 448 tonnes, avec un taux d'extraction de 9,92 %. Les opérations de broyage et d'extraction affichent également de meilleurs résultats que lors de la précédente campagne.

Du côté agricole, environ 200 hectares laissés en friche ont été remis en culture. Le groupe attribue une partie de cette évolution au travail réalisé sur les terres et à la coordination avec les planteurs. Jean-Marc Jauffret, Agricultural Manager, évoque notamment l'organisation des coupes et le suivi des superficies récoltées pour maintenir l'approvisionnement de l'usine.

Côté usine, les résultats dépendent aussi du traitement de la canne après son acheminement. Didier Ramsamy, Factory Manager, explique que le taux d'extraction est lié à la maîtrise des opérations industrielles et au travail des équipes. L'usine poursuit parallèlement la fabrication des différentes variétés de sucres spéciaux.

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Agriterra compte aujourd'hui huit variétés de ces sucres dans sa gamme, destinées aux marchés internationaux. Leur production s'ajoute à celle du sucre conventionnel et constitue un autre volet de l'activité industrielle du groupe.