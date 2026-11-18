La tension gagne du terrain au sein de Mauritius Post Ltd. Entre la flambée des prix du carburant, des frais d'entretien qui ne cessent de grimper et une allocation moto jugée désormais dérisoire, les postiers estiment qu'ils ne peuvent plus continuer à financer, en partie, leurs tournées avec leurs propres moyens. Pour faire entendre leur voix, une manifestation pacifique est prévue demain à 11 heures, devant le quartier-général de la Poste, au Caudan. Au-delà de la revalorisation de leur allocation, les syndicalistes entendent également réclamer le départ de l'Operation Manager.

La revendication financière est au coeur de cette mobilisation. Depuis 2023, les postiers qui utilisent leur motocyclette pour assurer la distribution du courrier bénéficient d'une allocation mensuelle de Rs 4 500. Un montant arrêté à l'issue de négociations collectives. Mais, trois ans plus tard, le syndicat estime que cette somme ne reflète plus les réalités du terrain.

Dans une lettre adressée à la direction, Luximun Badal, président de l'Union of Post Office Workers (UPOW) (Branch No. 2), tire la sonnette d'alarme. Il rappelle que le prix de l'essence a connu des augmentations successives depuis le début de l'année : de Rs 64,25 le litre en avril, il est passé à Rs 70,65 en août, avant d'atteindre Rs 77,70 le 29 septembre. Une progression cumulée de 20,9 %, qui pèse lourdement sur le budget des employés concernés.

Le calcul du syndicat est sans équivoque. Avec une moyenne de 26 jours de travail par mois, les Rs 4 500 représentent environ Rs 173 par jour. Or, cette allocation doit couvrir non seulement le carburant, mais aussi l'entretien des motocyclettes, les vidanges, les pneus, les pièces de rechange, l'assurance et la taxe routière.

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À cela s'ajoutent les particularités du métier. Les tournées, qui couvrent généralement entre huit et dix kilomètres, impliquent des arrêts fréquents devant les domiciles, des redémarrages répétés et le transport de sacs de courrier. Autant de contraintes qui, selon le syndicat, accentuent la consommation de carburant et l'usure des véhicules. Résultat : les postiers estiment devoir puiser davantage dans leurs propres ressources pour accomplir leur travail.

Le syndicat réclame Rs 6 000

Pour remédier à cette situation, l'UPOW réclame une augmentation de 33,3 % de l'allocation mensuelle, qui passerait ainsi de Rs 4 500 à Rs 6 000. Une proposition que Luximun Badal présente comme un ajustement nécessaire pour tenir compte de l'évolution des coûts opérationnels.

Le président du syndicat affirme avoir déjà sollicité une rencontre avec la direction en avril dernier, après la première hausse du carburant, mais n'avoir reçu aucune réponse. Avec la nouvelle augmentation intervenue en septembre, il estime qu'il devient urgent d'ouvrir le dialogue et de trouver un terrain d'entente.

Mais la mobilisation de demain ne se limitera pas à cette revendication pécuniaire. Le syndicat entend également exprimer son mécontentement concernant la gestion opérationnelle. Une contestation qui pourrait donner une autre dimension à ce rassemblement, alors que les employés souhaitent voir leurs préoccupations prises en considération par la direction de Mauritius Post.