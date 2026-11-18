L'enquête sur le meurtre de Selven Iyempermal, alias Belo, 34 ans, survenu à La Caverne, Vacoas, connaît un nouveau développement. Mohammad Anaas Rummun, 35 ans, habitant de L'Avenir, Saint-Pierre, a été arrêté lundi par les enquêteurs de la Major Crime Investigation Team. Cette nouvelle interpellation porte à six le nombre de suspects arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Le suspect a été placé en détention au poste de police de Curepipe. Il a comparu hier en cour de Curepipe, où la police a objecté à sa remise en liberté. Son arrestation intervient cinq jours après celle de Mohamad Sayif Udeen Ramjan, 26 ans, habitant de PlaineMagnien, interpellé le mercredi 11 novembre.

Le 6 novembre, les enquêteurs avaient interpellé Nicolas Nizam Amodine, un tôlier d'une quarantaine d'années, domicilié à Rose-Hill. Celui-ci avait été formellement identifié par deux témoins lors d'une parade d'identification, dont il conteste toutefois les résultats. Après sa comparution, il avait été reconduit en cellule policière. Asadullah Muhammad Mubin Ramjanally est, pour sa part, en détention policière depuis le 4 novembre. Deux autres suspects, Ridwan Bauluck et Imtiyaz Chaddy, ont également été arrêtés dans cette enquête.

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Les faits remontent au mardi 27 octobre, vers 20 heures. Selven Iyempermal se trouvait dans la cuisine de son domicile en compagnie d'un homme de 32 ans lorsqu'ils ont entendu des bruits à l'extérieur. Six individus vêtus de noir, le visage dissimulé sous des capuches et armés de matraques télescopiques, d'un sabre et d'une batte de baseball, ont fait irruption dans la maison.

Les assaillants auraient réclamé de l'argent à Belo avant de le rouer de coups. L'homme de 32 ans, qui a tenté de s'interposer, a également été blessé au bras gauche et aux deux jambes. Grièvement blessé et perdant abondamment son sang, Selven Iyempermal a été transporté à l'hôpital Victoria, à Candos. Il a succombé à ses blessures le lendemain.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer le rôle de chacun des six suspects.